Вийшла особлива версія культової iOS 4 для всіх Айфонів: як встановити

Вільні розробники запустили проєкт OldOS – додаток для сучасних версій iOS, яке працює як емулятор системи iOS 4: цього року їй виповнюється 10 років. Воно повністю функціонально і може використовуватися практично як друга ОС на Айфоні.

Ентузіасти "з точністю до пікселя" відтворили дизайн стандартних додатків часів iOS 4, включаючи App Store, iTunes, "Карти", Safari і "Погода". Доступні й інші дії: можна змінити фон робочого столу, вивчити параметри, знайти Додатки і так далі.

Щоправда, запуск деяких програм, таких як "Повідомлення" або YouTube, поки супроводжується помилкою, але автор вже зайнятий доопрацюванням ПЗ. "Мета OldOS – дати можливість кожному зрозуміти, як працює iOS, і продемонструвати, наскільки потужним насправді є SwiftUI", – наголосив автор проєкту. Весь код проєкту відкритий і доступний на Github, що дозволить кожному розібратися в роботі оболонки і навіть вносити в неї свої правки.

Аби отримати класичний інтерфейс на сучасному пристрої, потрібно встановити додаток OldOS – це можна зробити через сервіси Testflight і AirPort. У магазині App Store такий додаток не з'явиться через суворі правила Apple.

А тим часом релізна версія iOS 15 повинна вийти восени, а зараз розробники і ентузіасти можуть встановити першу бету. Нова ОС також привнесла оновлення додатків FaceTime, "Погода" і "Повідомлення", нові інтелектуальні функції в Spotlight, нові мови для функції QuickPath (включаючи російську), режими Focus і інші нововведення.

iPhone, які оновляться до iOS 15: вся лінійка iPhone 12, вся лінійка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го покоління.