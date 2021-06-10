Вийшла особлива версія культової iOS 4 для всіх Айфонів: як встановити

Проект OldOS переносить дизайн iOS 4 на сучасні iPhone / CNET

Вільні розробники запустили проєкт OldOS – додаток для сучасних версій iOS, яке працює як емулятор системи iOS 4: цього року їй виповнюється 10 років. Воно повністю функціонально і може використовуватися практично як друга ОС на Айфоні.

Ентузіасти "з точністю до пікселя" відтворили дизайн стандартних додатків часів iOS 4, включаючи App Store, iTunes, "Карти", Safari і "Погода". Доступні й інші дії: можна змінити фон робочого столу, вивчити параметри, знайти Додатки і так далі.

Щоправда, запуск деяких програм, таких як "Повідомлення" або YouTube, поки супроводжується помилкою, але автор вже зайнятий доопрацюванням ПЗ. "Мета OldOS – дати можливість кожному зрозуміти, як працює iOS, і продемонструвати, наскільки потужним насправді є SwiftUI", – наголосив автор проєкту. Весь код проєкту відкритий і доступний на Github, що дозволить кожному розібратися в роботі оболонки і навіть вносити в неї свої правки.

Аби отримати класичний інтерфейс на сучасному пристрої, потрібно встановити додаток OldOS – це можна зробити через сервіси Testflight і AirPort. У магазині App Store такий додаток не з'явиться через суворі правила Apple.