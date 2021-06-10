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Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить

10 июня 2021, 15:16

"С точностью до пикселя" воссозданы большинство стандартных приложений.

iPhone 4
Проект OldOS переносит дизайн iOS 4 на современные iPhone / CNET

Свободные разработчики запустили проект OldOS – приложение для современных версий iOS, которое работает как эмулятор системы iOS 4: в этом году ей исполняется 10 лет. Оно полностью функционально и может использоваться практически как вторая ОС на Айфоне.

Энтузиасты "с точностью до пикселя" воссоздали дизайн стандартных приложений времён iOS 4, включая App Store, iTunes, "Карты", Safari и "Погода". Доступны и другие действия: можно изменить фон рабочего стола, изучить параметры, найти приложения и так далее.

Правда, запуск некоторых программ, таких как "Сообщения" или YouTube, пока сопровождается ошибкой, но автор уже занят доработкой ПО. "Цель OldOS – дать возможность каждому понять, как работает iOS, и продемонстрировать, насколько мощным на самом деле является SwiftUI", – рассказали авторы проекта. Весь код проекта открыт и доступен на Github, что позволит каждому разобраться в работе оболочки и даже вносить в неё свои правки.

Чтобы получить классический интерфейс на современном устройстве, нужно установить приложение OldOS – это можно сделать через сервисы Testflight и AirPort. В магазине App Store такое приложение не появится из-за строгих правил Apple.

А меж тем релизная версия iOS 15 должна выйти осенью, а сейчас разработчики и энтузиасты могут установить первую бету. Новая ОС также привнесла обновление приложений FaceTime, "Погода" и "Сообщения", новые интеллектуальные функции в Spotlight, новые языки для функции QuickPath (включая русский), режимы Focus и другие нововведения.

iPhone, которые обновятся до iOS 15: вся линейка iPhone 12, вся линейка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го поколения.

Apple iPhone IOS iPhone 13
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