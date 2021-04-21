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Продукт дня: перший у світі монітор з екраном, як в електронних книг

21 квітня 2021, 15:34

Він не напружує очі і підійде для роботи з документами і великими обсягами текстів.

Paperlike 253
Dasung випустила монітор Paperlike 253 / HunchMag

Китайська компанія Dasung Technology офіційно оголосила про надходження в продаж незвичайного монітора Paperlike 253 з матрицею, виконаною за технологією електронного чорнила.

Новинка виконана в металевому корпусі і має діагональ 25.3 дюйма. Дозвіл складає 3200×1800 пікселів, співвідношення сторін стандартне – 16:9.

За словами виробника, застосування запатентованої технології дозволило домогтися порівнянної з РК-панелями частоти оновлення. Сама технологія E-Ink знайома багатьом по електронних книжках. Електронним чорнилом називають технологію зображення інформації, розроблену для імітації звичайного друку на папері і засновану на явищі електрофорезу. Але ось навіщо це для монітора?

Виробник запевняє, що Paperlike 253 не стане великою електронною книгою – шляхом фірмової технології Dasung Turbo монітор підійде не тільки для роботи з текстом, але і для серфінгу в мережі, перегляду фільмів, і, якщо є бажання, навіть для ігор. З портів в наявності HDMI, Display Port і USB. Крім того, є трансформована підставка і можливість використання альтернативної підставки з кріпленням VESA.

Один з головних мінусів пристрою – його вартість в Китаї становить 12 849 юанів (~55 000 грн).

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Нагадаємо, що минулого місяця компанія Samsung презентувала нову лінійку моніторів 2021 року для домашнього та офісного застосування. У неї входять 12 моделей з високою роздільною здатністю в трьох серіях – S6, S7 і S8.

Всі новинки відтворюють яскраву "картинку" з понад 1 млрд кольорів і підтримують технологію HDR 10. Також заявлена підтримка 99% охоплення колірного простору sRGB.

Samsung
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