Продукт дня: первый в мире монитор с экраном, как у электронных книг

Dasung выпустила монитор Paperlike 253 / HunchMag

Китайская компания Dasung Technology официально объявила о поступлении в продажу необычного монитора Paperlike 253 с матрицей, выполненной по технологии электронных чернил.

Новинка выполнена в металлическом корпусе и имеет диагональ 25.3 дюйма. Разрешение составляет 3200×1800 пикселей, соотношение сторон стандартное – 16:9.

По словам производителя, применение запатентованной технологии позволило добиться сопоставимой с ЖК-панелями частоты обновления. Сама технология E-Ink знакома многим по электронным книжкам. Электронными чернилами называют технологию отображения информации, разработанную для имитации обычной печати на бумаге и основанную на явлении электрофореза. Но вот зачем это для монитора?

Производитель уверяет, что Paperlike 253 не станет большой электронной книгой – за счет фирменной технологии Dasung Turbo монитор подойдёт не только для работы с текстом, но и для сёрфинга в сети, просмотра фильмов, и, при желании, даже для игр. Из портов в наличии HDMI, Display Port и USB. Кроме того есть трансформируемая подставка и возможность использования альтернативной подставки с креплением VESA.

Один из главных минусов устройства – его стоимость в Китае составляет 12 849 юаней (~55 000 грн).

Напомним, что в прошлом месяце компания Samsung представила новую линейку мониторов 2021 года для домашнего и офисного применения. В неё входят 12 моделей с высоким разрешением в трех сериях – S6, S7 и S8.

Все новинки воспроизводят яркую "картинку" с более 1 млрд цветов и поддерживают технологию HDR 10. Также заявлена поддержка 99% охвата цветового пространства sRGB.