Samsung представила новое поколение мониторов для дома и офиса

Samsung представила новое поколение мониторов / Samsung Newsroom

Компания Samsung представила новую линейку мониторов 2021 года для домашнего и офисного применения. В неё входят 12 моделей с высоким разрешением в трех сериях – S6, S7 и S8.

Как сообщается в пресс-релизе, все новинки воспроизводят яркую "картинку" с более 1 млрд цветов и поддерживают технологию HDR 10. Также заявлена поддержка 99% охвата цветового пространства sRGB.

Размер панелей варьируется от 24 до 34 дюймов по диагонали. Так, например, модели серии S7 выполнены в размерах 27 и 32 дюйма с разрешением UHD, серия S6 будет выпускаться с размерами 24, 27, 32, 34 дюйма и разрешением QHD. Большинство моделей с соотношением сторон 16:9 получили тонкие металлические подставки с возможностью настройки высоты, наклона и вертикальной ориентации экрана.

Одна из самых интересных моделей новой серии – 34-дюймовая модель S65UA с разрешением Ultra-Wide Quad High-Definition (UWQHD), которая получила матрицу с радиусом изгиба 1000мм при соотношении сторон 21: 9 для оптимальной многозадачности. Кроме того, этот и ещё несколько мониторов снабжены портом USB Type-C с возможностью передачи до 90 Вт энергии и сетевым разъёмом Ethernet.

О старте продаж мониторов в Украине будет сообщено дополнительно.

Ранее в этом году компания Samsung начала продавать в Украине новый бюджетный смартфон Galaxy A02. По словам производителя, новинка обеспечивает долгое время автономной работы и широкий спектр мульти- и медиа-возможностей.

Galaxy A02 доступен в чёрном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнёров по рекомендованной цене от 3199 грн.