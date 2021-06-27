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Виробники ноутбуків розповіли, які моделі отримають оновлення до Windows 11

27 червня 2021, 14:30

Користувачам моделей, випущених 2-3 роки тому, нема про що хвилюватися.

Windows 11
Які ноутбуки та комп'ютери оновляться до Windows 11 / XDA-Developers

Реліз Windows 11 повинен відбутися пізніше цієї осені. Оновлення буде безплатним для власників "десятки". Для більшості пристроїв на Windows 10 оновлення до Windows 11 буде доступно на початку 2022 року.

Слідом компанії Dell, HP і Asus склали списки готових ПК і ноутбуків, які оновляться до Windows 11. Останні, своєю чергою, просто повідомили, що апдейт до нової OC отримають всі її комп'ютери, що надійшли в продаж протягом останніх трьох років.

Що стосується HP, то оновлення можуть чекати власники наступних ноутбуків:

  • Пристрої лінійки Spectre;
  • Пристрої лінійки ENVY;
  • Пристрої лінійки Pavilion;
  • HPSpectre x360 14;
  • HP ENVY x360 15;
  • HP Pavilion All-in-One;
  • HP OMEN 16 Victus;
  • HP OMEN 30L Desktop;
  • HP Elite Dragonfly G2.

Очікується, що список HP на цю мить не повний і буде розширений.

У Dell оновляться:

  • Ноутбуки та настільні ПК Alienware;
  • Ноутбуки та настільні ПК серії G;
  • Ноутбуки та настільні ПК серії Inspiron;
  • Ноутбуки та настільні ПК серії XPS;
  • Ноутбуки та настільні ПК серії Vostro;
  • Ноутбуки серій Latitude, ПК OptiPlex, мобільні та настільні робочі станції серії Precision.

У Dell додали, що старіші моделі пристроїв можна оновити до Windows 11, якщо вони відповідають мінімальним вимогам до обладнання. Користувачі можуть відвідати сторінку підтримки і знайти там свій пристрій, щоб дізнатися, чи було його протестовано для роботи з новою ОС.

І нарешті в ASUS список такий:

Звичайні споживчі ноутбуки:

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  • ProArt Studiobook One;
  • ProArt Studiobook Pro X;
  • ProArt Studiobook Pro 15;
  • ProArt Studiobook Pro 17;
  • Zenbook Pro Duo 15 OLED;
  • Zenbook Pro Duo;
  • Zenbook Pro 14;
  • Zenbook Pro 15;
  • Zenbook 3 Deluxe;
  • Zenbook S;
  • Zenbook S13;
  • Zenbook Flip S;
  • Zenbook Flip 13;
  • Zenbook Flip 14;
  • Zenbook Flip 15;
  • Zenbook Flip 15 OLED;
  • Zenbook UX310;
  • Zenbook UX311;
  • Zenbook 13 OLED;
  • Zenbook 13;
  • Zenbook UX410;
  • Zenbook 14;
  • Zenbook 14 Ultralight;
  • Zenbook Duo;
  • Zenbook Duo 14;
  • Zenbook 15;
  • Vivobook Pro 15;
  • Vivobook S13;
  • Vivobook S14;
  • Vivobook S15;
  • Vivobook Flip 12;
  • Vivobook Flip 14;
  • Vivobook Flip 15;
  • Vivobook 14;
  • Vivobook 15.

Ігрові ноутбуки:

  • ROG Zephyrus Duo 15 SE;
  • ROG Zephyrus S17;
  • ROG Zephyrus M16;
  • ROG Zephyrus G15;
  • ROG Zephyrus G14;
  • ROG Flow X13;
  • ROG Strix SCAR 17;
  • ROG Strix SCAR 15;
  • ROG Strix G15;
  • ROG Strix G17;
  • TUF Gaming FA17;
  • TUF Gaming A15;
  • TUF Gaming F15;
  • TUF Gaming A17;
  • TUF Gaming F17;
  • TUF Dash F15.

Раніше Microsoft розповіла, які функції та програми зникнуть з Windows 11. Дізнатися про сумісність свого пристрою з новою системою можна через фірмову утиліту Microsoft.

Windows
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