Производители ноутбуков рассказали, какие модели получат обновление до Windows 11

Какие ноутбуки и компьютеры обновятся до Windows 11 / XDA-Developers

Релиз Windows 11 должен состояться позже этой осенью. Обновление будет бесплатным для владельцев "десятки". Для большинства устройств на Windows 10 обновление до Windows 11 будет доступно в начале 2022 года.

Следом компании Dell, HP и Asus составили списки готовых ПК и ноутбуков, которые обновятся до Windows 11. Последние, в свою очередь, просто сообщили, что апдейт до новой OC получат все её компьютеры, поступившие в продажу в течение последних трёх лет.

Что касается HP, то обновления могут ждать владельцы следующих ноутбуков:

Устройства линейки Spectre;

Устройства линейки ENVY;

Устройства линейки Pavilion;

HPSpectre x360 14;

HP ENVY x360 15;

HP Pavilion All-in-One;

HP OMEN 16 Victus;

HP OMEN 30L Desktop;

HP Elite Dragonfly G2.

Ожидается, что список HP на данный момент не полный и будет расширен.

У Dell обновятся:

Ноутбуки и настольные ПК Alienware;

Ноутбуки и настольные ПК серии G;

Ноутбуки и настольные ПК серии Inspiron;

Ноутбуки и настольные ПК серии XPS;

Ноутбуки и настольные ПК серии Vostro;

Ноутбуки серий Latitude, ПК OptiPlex, мобильные и настольные рабочие станции серии Precision.

В Dell добавили, что более старые модели устройств можно обновить до Windows 11, если они соответствуют минимальным требованиям к оборудованию. Пользователи могут посетить страницу поддержки и найти там своё устройство, чтобы узнать, было ли оно протестировано для работы с новой ОС.

И наконец у ASUS список такой:

Обычные потребительские ноутбуки:

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ProArt Studiobook One;

ProArt Studiobook Pro X;

ProArt Studiobook Pro 15;

ProArt Studiobook Pro 17;

Zenbook Pro Duo 15 OLED;

Zenbook Pro Duo;

Zenbook Pro 14;

Zenbook Pro 15;

Zenbook 3 Deluxe;

Zenbook S;

Zenbook S13;

Zenbook Flip S;

Zenbook Flip 13;

Zenbook Flip 14;

Zenbook Flip 15;

Zenbook Flip 15 OLED;

Zenbook UX310;

Zenbook UX311;

Zenbook 13 OLED;

Zenbook 13;

Zenbook UX410;

Zenbook 14;

Zenbook 14 Ultralight;

Zenbook Duo;

Zenbook Duo 14;

Zenbook 15;

Vivobook Pro 15;

Vivobook S13;

Vivobook S14;

Vivobook S15;

Vivobook Flip 12;

Vivobook Flip 14;

Vivobook Flip 15;

Vivobook 14;

Vivobook 15.

Игровые ноутбуки:

ROG Zephyrus Duo 15 SE;

ROG Zephyrus S17;

ROG Zephyrus M16;

ROG Zephyrus G15;

ROG Zephyrus G14;

ROG Flow X13;

ROG Strix SCAR 17;

ROG Strix SCAR 15;

ROG Strix G15;

ROG Strix G17;

TUF Gaming FA17;

TUF Gaming A15;

TUF Gaming F15;

TUF Gaming A17;

TUF Gaming F17;

TUF Dash F15.

Ранее Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11. Узнать о совместимости своего устройства с новой системой можно через фирменную утилиту Microsoft.