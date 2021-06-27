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Производители ноутбуков рассказали, какие модели получат обновление до Windows 11

27 июня 2021, 14:30

Пользователям моделей, выпущенных 2-3 года тому назад, не о чем волноваться.

Windows 11
Какие ноутбуки и компьютеры обновятся до Windows 11 / XDA-Developers

Релиз Windows 11 должен состояться позже этой осенью. Обновление будет бесплатным для владельцев "десятки". Для большинства устройств на Windows 10 обновление до Windows 11 будет доступно в начале 2022 года.

Следом компании Dell, HP и Asus составили списки готовых ПК и ноутбуков, которые обновятся до Windows 11. Последние, в свою очередь, просто сообщили, что апдейт до новой OC получат все её компьютеры, поступившие в продажу в течение последних трёх лет.

Что касается HP, то обновления могут ждать владельцы следующих ноутбуков:

  • Устройства линейки Spectre;
  • Устройства линейки ENVY;
  • Устройства линейки Pavilion;
  • HPSpectre x360 14;
  • HP ENVY x360 15;
  • HP Pavilion All-in-One;
  • HP OMEN 16 Victus;
  • HP OMEN 30L Desktop;
  • HP Elite Dragonfly G2.

Ожидается, что список HP на данный момент не полный и будет расширен.

У Dell обновятся:

  • Ноутбуки и настольные ПК Alienware;
  • Ноутбуки и настольные ПК серии G;
  • Ноутбуки и настольные ПК серии Inspiron;
  • Ноутбуки и настольные ПК серии XPS;
  • Ноутбуки и настольные ПК серии Vostro;
  • Ноутбуки серий Latitude, ПК OptiPlex, мобильные и настольные рабочие станции серии Precision.

В Dell добавили, что более старые модели устройств можно обновить до Windows 11, если они соответствуют минимальным требованиям к оборудованию. Пользователи могут посетить страницу поддержки и найти там своё устройство, чтобы узнать, было ли оно протестировано для работы с новой ОС.

И наконец у ASUS список такой:

Обычные потребительские ноутбуки:

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  • ProArt Studiobook One;
  • ProArt Studiobook Pro X;
  • ProArt Studiobook Pro 15;
  • ProArt Studiobook Pro 17;
  • Zenbook Pro Duo 15 OLED;
  • Zenbook Pro Duo;
  • Zenbook Pro 14;
  • Zenbook Pro 15;
  • Zenbook 3 Deluxe;
  • Zenbook S;
  • Zenbook S13;
  • Zenbook Flip S;
  • Zenbook Flip 13;
  • Zenbook Flip 14;
  • Zenbook Flip 15;
  • Zenbook Flip 15 OLED;
  • Zenbook UX310;
  • Zenbook UX311;
  • Zenbook 13 OLED;
  • Zenbook 13;
  • Zenbook UX410;
  • Zenbook 14;
  • Zenbook 14 Ultralight;
  • Zenbook Duo;
  • Zenbook Duo 14;
  • Zenbook 15;
  • Vivobook Pro 15;
  • Vivobook S13;
  • Vivobook S14;
  • Vivobook S15;
  • Vivobook Flip 12;
  • Vivobook Flip 14;
  • Vivobook Flip 15;
  • Vivobook 14;
  • Vivobook 15.

Игровые ноутбуки:

  • ROG Zephyrus Duo 15 SE;
  • ROG Zephyrus S17;
  • ROG Zephyrus M16;
  • ROG Zephyrus G15;
  • ROG Zephyrus G14;
  • ROG Flow X13;
  • ROG Strix SCAR 17;
  • ROG Strix SCAR 15;
  • ROG Strix G15;
  • ROG Strix G17;
  • TUF Gaming FA17;
  • TUF Gaming A15;
  • TUF Gaming F15;
  • TUF Gaming A17;
  • TUF Gaming F17;
  • TUF Dash F15.

Ранее Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11. Узнать о совместимости своего устройства с новой системой можно через фирменную утилиту Microsoft.

Windows
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