Производители ноутбуков рассказали, какие модели получат обновление до Windows 11

Пользователям моделей, выпущенных 2-3 года тому назад, не о чем волноваться.
Релиз Windows 11 должен состояться позже этой осенью. Обновление будет бесплатным для владельцев "десятки". Для большинства устройств на Windows 10 обновление до Windows 11 будет доступно в начале 2022 года.
Следом компании Dell, HP и Asus составили списки готовых ПК и ноутбуков, которые обновятся до Windows 11. Последние, в свою очередь, просто сообщили, что апдейт до новой OC получат все её компьютеры, поступившие в продажу в течение последних трёх лет.
Что касается HP, то обновления могут ждать владельцы следующих ноутбуков:
- Устройства линейки Spectre;
- Устройства линейки ENVY;
- Устройства линейки Pavilion;
- HPSpectre x360 14;
- HP ENVY x360 15;
- HP Pavilion All-in-One;
- HP OMEN 16 Victus;
- HP OMEN 30L Desktop;
- HP Elite Dragonfly G2.
Ожидается, что список HP на данный момент не полный и будет расширен.
У Dell обновятся:
- Ноутбуки и настольные ПК Alienware;
- Ноутбуки и настольные ПК серии G;
- Ноутбуки и настольные ПК серии Inspiron;
- Ноутбуки и настольные ПК серии XPS;
- Ноутбуки и настольные ПК серии Vostro;
- Ноутбуки серий Latitude, ПК OptiPlex, мобильные и настольные рабочие станции серии Precision.
В Dell добавили, что более старые модели устройств можно обновить до Windows 11, если они соответствуют минимальным требованиям к оборудованию. Пользователи могут посетить страницу поддержки и найти там своё устройство, чтобы узнать, было ли оно протестировано для работы с новой ОС.
И наконец у ASUS список такой:
Обычные потребительские ноутбуки:
- ProArt Studiobook One;
- ProArt Studiobook Pro X;
- ProArt Studiobook Pro 15;
- ProArt Studiobook Pro 17;
- Zenbook Pro Duo 15 OLED;
- Zenbook Pro Duo;
- Zenbook Pro 14;
- Zenbook Pro 15;
- Zenbook 3 Deluxe;
- Zenbook S;
- Zenbook S13;
- Zenbook Flip S;
- Zenbook Flip 13;
- Zenbook Flip 14;
- Zenbook Flip 15;
- Zenbook Flip 15 OLED;
- Zenbook UX310;
- Zenbook UX311;
- Zenbook 13 OLED;
- Zenbook 13;
- Zenbook UX410;
- Zenbook 14;
- Zenbook 14 Ultralight;
- Zenbook Duo;
- Zenbook Duo 14;
- Zenbook 15;
- Vivobook Pro 15;
- Vivobook S13;
- Vivobook S14;
- Vivobook S15;
- Vivobook Flip 12;
- Vivobook Flip 14;
- Vivobook Flip 15;
- Vivobook 14;
- Vivobook 15.
Игровые ноутбуки:
- ROG Zephyrus Duo 15 SE;
- ROG Zephyrus S17;
- ROG Zephyrus M16;
- ROG Zephyrus G15;
- ROG Zephyrus G14;
- ROG Flow X13;
- ROG Strix SCAR 17;
- ROG Strix SCAR 15;
- ROG Strix G15;
- ROG Strix G17;
- TUF Gaming FA17;
- TUF Gaming A15;
- TUF Gaming F15;
- TUF Gaming A17;
- TUF Gaming F17;
- TUF Dash F15.
Ранее Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11. Узнать о совместимости своего устройства с новой системой можно через фирменную утилиту Microsoft.