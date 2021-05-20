Проти багатостраждальної гри Cyberpunk 2077 об'єднали відразу 4 колективних позови

Кадр з Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Зараз вже не так багато людей згадують яким проблемним був останній великий реліз від CDPR. Найкритичніші баги поправляють, фанати "пилять" моди, а гравці навіть хвалять тайтл. Але, виявляється, є люди, які досі шукають в цьому вигоду і намагаються відсудити щось у розробників.

Принаймні, днями чотири колективні позови об'єднали в один і розглядатимуть їх в рамках одного судового провадження. За інформацією VGC, в об'єднаний позов включені як мінімум два колективних позови, які запустили акціонери CD Projekt.

Акціонери скаржилися на низьку якість версій гри для базових PS4 і Xbox One, а також на видалення тайтла з магазину PlayStation, де він й досі залишається недоступним. Позивачі стверджували, що скандал укупі із запитами на повернення коштів від гравців призвів до "репутаційних і матеріальних втрат". Більш того, заяви про діяльність CD Projekt і перспективи компанії називали "помилковими або позбавленими обґрунтованого базису".

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 відбувся в грудні 2020-го, і попри скарги багатьох гравців, вона стала одним з найуспішніших проєктів покоління за кількістю проданих копій під час релізу, а загальні продажі гри підбираються до позначки в 14 мільйонів проданих копій. У CDPR стверджували, що в рамках програми рефандов вони задовольнили близько 30 тисяч запитів, проте в це число не входять продані копії для консолей.

На старті в Cyberpunk 2077 можна було побачити і таке / Twitter

В кінці березня верхівка CD Projekt представила нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. З 2022 року компанія почне працювати відразу над декількома ААА-іграми, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака.

Сюжетні рольові ігри все ще залишаться пріоритетом CD Projekt, проте компанія бачить великий потенціал в "онлайн-технологіях" – мультиплеєр в тому чи іншому вигляді планують впроваджувати практично в усі прийдешні проєкти. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.