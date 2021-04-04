Прямо зараз в Steam і GOG безплатно роздають відмінний байкерський екшен

Гоночна аркада Steel Rats доступна безкоштовно / Steam

Розробники з Tate Multimedia вирішили порадувати користувачів Steam і GOG безплатною роздачею свого байкерського екшен-платформеру Steel Rats.

Роздача триватиме до 4 квітня о 17:00 за київським часом у GOG і до 20:00 того ж числа в Steam. Після цього вона назавжди залишиться на вашому акаунті.

Сюжет Steel Rats крутиться навколо сталевих щурів – це банда байкерів, яка намагається захистити своє місто від навали сміттєзвалищ. Чотири персонажі катаються по рівнях на мотоциклах, оснащених циркулярними пилами та іншим потужною зброєю, і не дають супостатам спокійного життя.

На обох майданчиках також можна безплатно забрати доповнення для Steel Rats з костюмами для персонажів, і зі знижкою придбати саундтрек гри.

Steel Rats до 5 квітня також безплатна і на консолях Xbox - для абонентів Xbox Live Gold і Xbox Game Pass Ultimate. Акція завершиться вранці в понеділок.

Трейлер Steel Rats

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають непоганий інді-проєкт Tales of the Neon Sea 2018 року. За жанром, це детективна пригода, виконане в стилі шістнадцятибітних ігор, в якій гравці опиняються в ролі детектива, що розслідує ряд справ в кіберпанковому місті, заповненому неоном і секретами.