Прямо сейчас в Steam и GOG бесплатно раздают отличный байкерский экшен

Гоночная аркада Steel Rats доступна бесплатно / Steam

Разработчики из Tate Multimedia решили порадовать пользователей Steam и GOG бесплатной раздачей своего байкерского экшен-платформер Steel Rats.

Раздача продлится до 4 апреля в 17:00 по киевскому времени в GOG и до 20:00 того же числа в Steam. После этого она навсегда останется на вашем аккаунте.

Сюжет Steel Rats крутится вокруг Стальных Крыс – это банда байкеров, которая пытается защитить свой город от нашествия мусороботов. Четыре персонажа катаются по уровням на мотоциклах, оснащённых циркулярными пилами и прочим мощным оружием, и не дают супостатам спокойной жизни.

На обеих площадках также можно бесплатно забрать дополнение для Steel Rats с костюмами для персонажей, и со скидкой приобрести саундтрек игры.

Steel Rats до 5 апреля также бесплатна и на консолях Xbox – для подписчиков Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Акция завершится утром в понедельник.

Трейлер Steel Rats

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Tales of the Neon Sea 2018 года. По жанру, это детективное приключение, выполненное в стиле шестнадцатибитных игр, в котором игроки оказываются в роли детектива, расследующего ряд дел в киберпанковом городе, заполненном неоном и секретами.