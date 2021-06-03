PS4 рано списувати з рахунків: Sony продовжить випускати ігри на неї

Кадр з Horizon: Forbidden West / Sony

В офіційному блозі PlayStation опублікували коротку розмову з керівником внутрішніх студій Германом Хульстом, в якій він розповів про прийдешні релізи Sony і про політику компанії в цілому.

Насамперед – наступна God of War і Gran Turismo 7 вийдуть не тільки на PlayStation 5, але і на PS4. Обидві гри, нагадаємо, були анонсовані у 2020 році на презентації PS5. Тоді зазначалося, що вони вийдуть у 2021-му і стануть ексклюзивами консолі.

У тому ж інтерв'ю Хульст оголосив, що Sony прийняла рішення відкласти реліз наступної God of War до 2022 року. Причиною тому є те, що в Santa Monica Studio хочуть випустити висококласну гру в "безпечних для всіх умовах". До того ж гра Horizon Forbidden West, сиквел Horizon Zero Dawn? повинна вийти в період з листопада по січень – однак, плани Guerrilla Games все ще можуть змінитися.

Але і це не все:

Sony Bend, розробник Days Gone, займається грою за новою IP – це буде екшен у відкритому світі, в якому співробітники студії "розвивають системи, які створили для Days Gone".

У PlayStation Studios зараз понад 25 ігор в розробці. Майже половина з них – нові масштабні всесвіти. А друга половина – ігри з франшиз, які "шанувальники PlayStation знають і люблять".

Хульст не поділяє компанії, з якими співпрацює Sony, на внутрішні та сторонні. За його словами, партнери на кшталт Haven, Firewalk і Kojima Productions – це така ж частина PlayStation Studios, як і Naughty Dog, Insomniac і Sucker Punch.

Компанія планує і далі інвестувати в ігри для ПК, проте консолі для Sony завжди будуть на першому місці.

PlayStation 5: яких ігор чекати у 2021

А тим часом дефіцит консолей PS5 з великою часткою ймовірності збережеться і у 2022. У Sony запевняють, що вони банально не встигнуть за попитом, який навряд чи спаде, враховуючи "її частку ринку і репутацію".

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, щоб обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.