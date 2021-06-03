PS4 еще рано списывать со счетов: Sony продолжит выпускать игры на неё

Кадр из Horizon: Forbidden West / Sony

В официальном блоге PlayStation опубликовали короткий разговор с руководителем внутренних студий Германом Хульстом, в котором он рассказал о грядущих релизах Sony и о политике компании в целом.

Перво-наперво – следующая God of War и Gran Turismo 7 выйдут не только на PlayStation 5, но и на PS4. Обе игры, напомним, были анонсированы в 2020 году на презентации PS5, Тогда отмечалось, что они выйдут в 2021-м и станут эксклюзивами консоли.

В том же интервью Хульст объявил, что Sony приняла решение отложить релиз следующей God of War до 2022 года. Причиной тому является то, что в Santa Monica Studio хотят выпустить высококлассную игру в "безопасных для всех условиях". Кроме всего прочего, игра Horizon Forbidden West, сиквел Horizon Zero Dawn, должна выйти в период с ноября по январь – однако, планы Guerrilla Games все ещё могут поменяться.

Но и это не всё:

Sony Bend, разработчик Days Gone, занимается игрой по новой IP – это будет экшен в открытом мире, в котором сотрудники студии "развивают системы, которые создали для Days Gone".

В PlayStation Studios сейчас свыше 25 игр в разработке. Почти половина из них – новые масштабные вселенные. А вторая половина – игры из франшиз, которые "поклонники PlayStation знают и любят".

Хульст не делит компании, с которыми сотрудничает Sony, на внутренние и сторонние. По его словам, партнёры вроде Haven, Firewalk и Kojima Productions – это такая же часть PlayStation Studios, как и Naughty Dog, Insomniac и Sucker Punch.

Компания планирует и дальше инвестировать в игры для ПК, однако консоли для Sony всегда будут на первом месте.

PlayStation 5: каких игр ждать в 2021

А меж тем дефицит консолей PS5 с большой долей вероятностью сохранится и в 2022. В Sony уверены, что они банально не поспеют за спросом, который вряд ли спадёт, учитывая "её долю рынка и репутацию".

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.