Sony выпустит на ПК один из своих главных эксклюзивов

Uncharted 4 выйдет на ПК / Naughty Dog

Вчера вечером Sony провела встречу с инвесторами, а также опубликовала отдельную презентацию касательно сегмента игр и сервисов. Из презентации можно заметить, что компания продолжит выпускать свои игры для ПК, а следующей на очереди станет Uncharted 4: A Thief’s End.

На слайде не указана даже примерная дата релиза, но не исключено, что выход игры на компьютерах могут приурочить к премьере экранизации Uncharted с Марком Уолбергом и Томом Холландом в главных ролях. Она запланирована на февраль 2022 года.

Перенос эксклюзивов PlayStation – это часть стратегии Sony по популяризации своих игр в Китае, Индии и России, где ПК гораздо более распространены, чем консоли. Напомним, что ранее на Windows появились и другие крупные тайтлы, сыграть в которые раньше можно было только на PlayStation. Среди них Days Gone, Horizon Zero Dawn и Detroit: Become Human. Предполагаем, что таким образом Sony планируют, в том числе рекламировать сиквелы по некоторым ключевым франшизам.

Кроме того, Sony планирует усилить свое присутствие на iOS и Android. На внутреннем собрании глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил планы компании по переносу крупнейших игровых серий на мобильные устройства. По задумке, такой шаг позволит привлечь новую аудиторию, которая раньше никогда не имела дело с консолями PlayStation.

Релиз Uncharted 4: A Thief's End состоялся 10 мая 2016 года на PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 93 балла из 100 от прессы и 8,7 из 10 от пользователей. Финальное приключение Нейтана Дрейка великолепно поставило точку в его истории, достойно попрощавшись с неунывающим охотником за сокровищами.

Грандиозная режиссура, приправленная отличным саундтреком и любимыми персонажами в череде красивейших локаций со всего света, а постоянно сменявшиеся геймплейные механики не давали заскучать ни на секунду, но главное: проект сделал серию куда взрослее, подарив нам одну из лучших игр, которые когда-либо появлялись на свет.

Трейлер Uncharted 4: A Thief’s End

Ранее Sony запустила крупную распродажу игр "Время играть", которая распространяется как на PS Store, так и на розничные магазины. Акция насчитывает более 500 товаров, включая релизы текущего года, громкие эксклюзивы и просто хиты.

В рамках акции можно, в том числе купить игры и аксессуары для PlayStation 5. К примеру, с небольшой скидкой доступны Demon's Souls, "Человек-паук: Майлз Моралес", а также геймпад DualSense.