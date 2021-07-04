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У ЗМІ просочилися нові подробиці щодо майбутньої лінійки iPhone 13

4 липня 2021, 17:53

Очікується, що Apple оснастить новенькі Айфони збільшеними котушками бездротової зарядки з більш потужними магнітами MagSafe.

Apple
iPhone 13 зможуть заряджати інші пристрої без проводів / Reuters

Зовсім недавно в Мережі з'явилися інформація щодо дати анонсу і початок продажів новітніх iPhone 13. Якщо вірити отриманій інформації, представити смартфони повинні 14 вересня, а запуск продажів відбудеться вже 24-го.

Днями авторитетний Інсайдер Макс Вайнбах, який раніше підтвердив, що iPhone 13 Pro і Pro Max будуть випущені в новому чорному матовому кольорі розповів про плани Apple щодо збільшення котушки для бездротової зарядки в iPhone 2021 року.

Передбачається, що ця зміна дозволить не тільки поліпшити управління теплом і збільшити потужність, але і наблизить Смартфони до підтримки зворотної (реверсивної) бездротової зарядки. Це, своєю чергою, дозволить людям заряджати інші пристрої, наприклад навушники AirPods, поміщаючи їх на задню панель iPhone.

Про те, що в iPhone 12 з'явиться функція підзарядки інших пристроїв від корпусу смартфона за допомогою технології Qi, повідомлялося ще до презентації серії восени 2020 року. Це підтверджують документи мобільного девайса, зареєстровані FCC (Федеральної комісії зі зв'язку США). Крім того, на початку червня Bloomberg розповідав про роботу над iPad Pro зі скляним корпусом і функцією бездротової зарядки.

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Раніше ми показали, як може виглядати iPhone 13 – в Мережі вже є серія реалістичних рендерів відразу чотирьох версій майбутнього флагмана. Як вже неодноразово говорилося, Apple готує чотири смартфони: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. Корпуси всіх версій отримають плоскі бічні грані, а розташування об'єктивів тильного модуля практично не зміниться. Головною відмінністю новинок від попередників стане більш просунутий набір сенсорів камер.

Найразючішою ж зміною в дизайні iPhone 13 буде зменшений по ширині розмір вирізу для селфі-датчика і системи розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, нові Айфони отримають підтримку Always-On Display (завжди включений екран) з зображенням корисної інформації на заблокованому екрані.

iPhone 13 показали на відео

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