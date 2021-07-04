УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Раскрыты новые подробности о линейке iPhone 13

4 июля 2021, 17:53

Ожидается, что Apple оснастит новенькие Айфоны увеличенными катушками беспроводной зарядки с более мощными магнитами MagSafe.

Apple
iPhone 13 смогут заряжать другие устройства без проводов / Reuters

Совсем недавно в Сети появились информация о дате анонса и начале продаж новейших iPhone 13. Если верить полученной информации, представить смартфоны должны 14 сентября, а запуск продаж состоится уже 24-го.

На днях авторитетный инсайдер Макс Вайнбах, ранее заявивший, что iPhone 13 Pro и Pro Max будут выпущены в новом чёрном матовом цвете рассказал о планах Apple по увеличению катушки для беспроводной зарядки в iPhone 2021 года.

Предполагается, что это изменение позволит не только улучшить управление теплом и увеличить мощность, но и приблизит смартфоны к поддержке обратной (реверсивной) беспроводной зарядки. Это, в свою очередь, позволит людям заряжать другие устройства, например наушники AirPods, помещая их на заднюю панель iPhone.

О том, что в iPhone 12 появится функция подзарядки других устройств от корпуса смартфона при помощи технологии Qi, сообщалось ещё до презентации серии осенью 2020 года. Это подтверждают документы мобильного девайса, зарегистрированные FCC (Федеральной комиссии по связи США). Кроме того, в начале июня Bloomberg сообщило о работе над iPad Pro со стеклянным корпусом и функцией беспроводной зарядки.

Ранее мы показали, как может выглядеть iPhone 13 – в Сети уже есть серия реалистичных рендеров сразу четырёх версий будущего флагмана. Как уже неоднократно говорилось, Apple готовит четыре смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Корпуса всех версий получат плоские боковые грани, а расположение объективов тыльного модуля практически не изменится. Главным отличием новинок от предшественников станет более продвинутый набор сенсоров камер.

Реклама

Самым же заметным изменением в дизайне iPhone 13 будет уменьшенный по ширине размер выреза для селфи-датчика и системы распознавания лица Face ID. Кроме того, новые Айфоны получат поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

iPhone 13 показали на видео

iPhone 13
Сейчас вы просматриваете новость «Раскрыты новые подробности о линейке iPhone 13». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напитокВода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток В Украину несется опасная погода и редкая аномалияВ Украину несется опасная погода и редкая аномалия Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном мореСожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фотоВ моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Почему Путин не торопится встречаться с ЗеленскимПочему Путин не торопится встречаться с Зеленским

Последние новости

18:33

"Много абортов": экс-домработница Пугачевой рассказала о жизни в доме артистки

18:32

Отражение агрессии РФ: Зеленский рассказал о мощном оружии Украины Видео

18:28

"Уже через неделю": врач предупредил о новой вспышке коронавируса в Украине Видео

18:28

"Украинский язык – блевота": в Николаеве преподаватель уважает Путина, "ЛДНР" и ждет распада Украины Видео

17:53

Арсен Аваков: ежедневно 130 тысяч полицейских стоят на страже порядка

Реклама
17:53

Раскрыты новые подробности о линейке iPhone 13 Видео

17:33

В Сербии похвастались завершением строительства газопровода в обход Украины Видео

17:15

Сборной Украине устроили овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020 Фото Видео

17:08

Тяжело прощался со школой: выпускной для юного полтавчанина закончился реанимацией Видео

17:02

"Безвольные и бесхарактерные": легенда киевского Динамо разнес сборные Украины и России за Евро-2020 Видео

17:01

5 главных привычек, которые отталкивают от вас деньги Видео

16:51

Киев накроют грозовые ливни, град и шквалы: когда готовиться к удару стихии Видео

16:30

Гороскоп на июль 2021 для Козерога: худший месяц, в котором будет полно препятствий Видео

16:19

Назван самый полезный в мире ужин: невероятный рецепт Видео

16:10

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

16:06

"Россия не будет закрывать глаза": у Путина пригрозили Украине "не оставить" Донбасс Видео

16:00

"Президент – не демократ": в Кремле разразились условием по встрече Путина и Зеленского Видео

15:53

У Ермака рассказали о переговорах с Нуланд о привлечении США к консультациям по Донбассу Видео

15:36

"До 1000 долларов в месяц": руководитель Укрпочты похвастался заработками почтальонов Видео

14:59

В Крыму мощные ливни вызвали потопы и сход селевого потока Видео

Реклама
14:50

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

13:56

Скандального нардепа от Слуги народа заподозрили в пьяном вождении Видео

13:55

Почему белая рубашка – самый важный элемент женского гардероба Фото Видео

13:52

Львов атакуют ядовитые змеи: как обезопасить себя и что делать при укусе Видео

13:51

"Избиение Украины": победивший Кличко боксер разразился реакцией на победу сборной Англии Видео

13:40

Зеленский рассказал о стратегии противостояния РФ в Черном море Видео

12:56

"Бедный губка Боб, п**да ему": в Днепре в хлебе нашли мочалку для мытья посуды

12:48

Жара усиливается: после удара циклона украинцев ждет новое пекло – синоптик Видео

12:45

Гороскоп на июль 2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце Видео

12:23

Тысячи фанатов сборной спели Гимн Украины – эмоциональное видео из фан-зоны Видео

12:12

О своевременности усиления команды, или Почему не дали "голодным" рискнуть мнение

11:59

Корвет, боевые катера и беспилотники: Зеленский анонсировал перевооружение ВСУ Видео

11:33

Лежачих добивали ногами: в Киеве разборки закончились массовой дракой Видео

11:29

Контрудар Украины и НАТО по России в Черном море: в ВМС сделали предупреждение Москве

10:48

Эпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса Дельта Видео

10:37

Гороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещание Видео

10:36

Хакеры подвергли атаке 200 компаний в США: Байден грозно обратился к России Видео

09:52

"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией

09:27

"Гора оказалась неприступной": Шевченко прокомментировал "римское фиаско" сборной Украины Видео

08:45

13-летний американец умер во сне после второй дозы прививки вакциной Pfizer Видео

Реклама
08:18

Медики назвали предварительную причину смерти винничанина после прививки от коронавируса Видео

08:00

Какую малину ни в коем случае нельзя покупать - ответ эксперта Видео

07:45

Как Филлипины или Япония, или К чему приведет земельная реформа мнение

07:38

Ярмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землю Видео

06:30

Чего ждать от России после принятия закона о коренных народах мнение

03:50

Учения Sea Breeze: эксперт предупредил об угрозе столкновения с РФ Видео

02:19

Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник Видео

01:37

"Русский народ и украинцы будут братьями": скандальный блогер Ивангай извинился за посты о РФ Видео

00:51

Политолог объяснил, зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным Видео

00:20

Гороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять