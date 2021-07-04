Раскрыты новые подробности о линейке iPhone 13

iPhone 13 смогут заряжать другие устройства без проводов / Reuters

Совсем недавно в Сети появились информация о дате анонса и начале продаж новейших iPhone 13. Если верить полученной информации, представить смартфоны должны 14 сентября, а запуск продаж состоится уже 24-го.

На днях авторитетный инсайдер Макс Вайнбах, ранее заявивший, что iPhone 13 Pro и Pro Max будут выпущены в новом чёрном матовом цвете рассказал о планах Apple по увеличению катушки для беспроводной зарядки в iPhone 2021 года.

Предполагается, что это изменение позволит не только улучшить управление теплом и увеличить мощность, но и приблизит смартфоны к поддержке обратной (реверсивной) беспроводной зарядки. Это, в свою очередь, позволит людям заряжать другие устройства, например наушники AirPods, помещая их на заднюю панель iPhone.

О том, что в iPhone 12 появится функция подзарядки других устройств от корпуса смартфона при помощи технологии Qi, сообщалось ещё до презентации серии осенью 2020 года. Это подтверждают документы мобильного девайса, зарегистрированные FCC (Федеральной комиссии по связи США). Кроме того, в начале июня Bloomberg сообщило о работе над iPad Pro со стеклянным корпусом и функцией беспроводной зарядки.

Ранее мы показали, как может выглядеть iPhone 13 – в Сети уже есть серия реалистичных рендеров сразу четырёх версий будущего флагмана. Как уже неоднократно говорилось, Apple готовит четыре смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Корпуса всех версий получат плоские боковые грани, а расположение объективов тыльного модуля практически не изменится. Главным отличием новинок от предшественников станет более продвинутый набор сенсоров камер.

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Самым же заметным изменением в дизайне iPhone 13 будет уменьшенный по ширине размер выреза для селфи-датчика и системы распознавания лица Face ID. Кроме того, новые Айфоны получат поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

iPhone 13 показали на видео