Раскрыты дата анонса и начало продаж новейших iPhone 13

Стала известна дата выхода iPhone 13 / Apple

Совсем недавно в Сети появились информация о стоимости новеньких iPhone 13. Если верить полученной информации, ценник будет начинаться от 700 долларов (~18 999 грн) за iPhone 13 mini с объёмом памяти 64 ГБ.

А уже сейчас стало известно, когда линейка новых флагманов Apple может быть анонсирована и выпущена. Если верить данным интернет-инсайдера и аналитика Дэна Айвса, представить смартфоны должны 14 сентября, а запуск продаж состоится уже 24-го.

Согласно источникам, Apple рассчитывает, что базовый iPhone 13 станет самым продаваемым смартфоном в новой серии. Общий объём заказов на новые модели аналитик оценивает в размере от 130 до 150 миллионов. Это больше, чем в случае с актуальными iPhone 12, что, в свою очередь, говорит об уверенности купертиновцев в популярности предстоящей модели.

Ранее мы показали, как может выглядеть iPhone 13 – в Сети уже есть серия реалистичных рендеров сразу четырёх версий будущего флагмана. Как уже неоднократно говорилось, Apple готовит четыре смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Корпуса всех версий получат плоские боковые грани, а расположение объективов тыльного модуля практически не изменится. Главным отличием новинок от предшественников станет более продвинутый набор сенсоров камер.

Самым же заметным изменением в дизайне iPhone 13 будет уменьшенный по ширине размер выреза для селфи-датчика и системы распознавания лица Face ID. Кроме того, новые Айфоны получат поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

iPhone 13 показали на видео

А если вы еще ничего не знаете о новых наушниках от Apple, презентованных недавно – все подробности есть здесь.