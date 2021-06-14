Apple представила наушники Beats Studio Buds с шумоподавлением – они дешевле AirPods Pro

Apple анонсировала Beats Studio Buds / Reuters / Apple

Принадлежащий Apple музыкальный бренд Beats объявил о выпуске полностью беспроводных наушников Studio Buds. Новинка выполнена в форме AirPods Pro – вакуумных вкладышей с системой активного шумоподавления, которые заряжаются в специальном кейсе.

Как и в AirPods Pro, в новых наушниках есть три режима работы: полная изоляция внешних шумов, "Прозрачность", когда требуется слышать, что происходит вокруг, и режим пассивного шумоподавления, обеспеченный форматом вкладышей с резиновыми насадками.

Беспроводные наушники Beats Studio Buds получили новые 8,2-миллиметровые динамики, активное шумоподавление, а также защиту от влаги и брызг по стандарту IPX4. Полностью заряженные наушники обеспечивают до 8 часов прослушивания, зарядный футляр карманного размера позволяет ещё дважды полностью зарядить их. Если наушники все-таки разрядились, благодаря функции Fast Fuel 5-минутной подзарядки хватит еще на 1 час работы.

Наушники совместимы с iOS и Android, а для iPhone предусмотрена интеграция с Control Center и возможность вызова голосового ассистента фразой "Привет, Siri". Beats Studio Buds интересны и тем, что стали первым гаджетом Beats, который будут поддерживать приложение Локатор, через которое можно найти их в случае пропажи.

Как отмечает Apple, заботясь об экологии, Beats использовала вторичное сырьё: упаковка устройства на 92% состоит из переработанных волокон и/или древесины.

Beats Studio Buds предлагаются в красном, чёрном и белом вариантах цветового исполнения корпуса. Они уже доступны для предварительного заказа по цене $149,99 (~3999 грн), фактические продажи стартуют с 24 июня.

Ранее в этом месяце Google выпустила удешевлённые Pixel Buds. Внешне наушники ничем не отличаются от своего старшего собрата, но ценник почти вдвое ниже – 99 долларов (~2700 грн). В Украине официальных поставок ждать не стоит, но перекупщики наверняка со временем их привезут.