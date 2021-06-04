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Google презентовала удешевлённые Pixel Buds – тот же дизайн, но ценник вдвое ниже

4 июня 2021, 12:25

Новинка доступна для предзаказа по цене в 99 долларов (~2700 грн).

Pixel Buds A
Google представила Pixel Buds A / The Verge

Без официальных презентаций в онлайн-магазине компании Google появились новые наушники Pixel Buds A. По уверениям разработчика, новинка обеспечивает насыщенный высококачественный звук независимо от того, что пользователь слушает.

Внешне наушники ничем не отличаются от своего старшего собрата, но ценник почти вдвое ниже. Ради это компания убрала беспроводную зарядку и управление свайпами для переключения треков и регулировки громкости.

За звук в новинке отвечают 12-мм динамические драйверы с технологией усиления низких частот Bass Boost. Кроме того, при перемещении между шумными и тихими местами адаптивный звук регулирует громкость в соответствии с окружающей обстановкой. Например, Pixel Buds A начнут играть громче на улице или в метро, а дома или в офисе станут тише.

Новинка лишена активного шумоподавления, поддерживает перевод в реальном времени более чем на 40 языков, работает с голосовым ассистентом Google, а также имеет защиту от пота и брызг. В Pixel Buds A предлагаются три размера амбушюр и стабилизирующая дуга, поэтому наушники остаются на месте и создают мягкое уплотнение для потрясающего звучания.

Технические характеристики Pixel Buds A:

  • Габариты наушника: 20,5х29,2х17,5 мм
  • Габариты кейса: 62,9х46,9х24,8 мм
  • Вес наушника: 5,1 г
  • Вес кейса с наушниками: 53,8 г
  • Динамики: 12 мм
  • Шумоподавление: пассивное
  • Связь: Bluetooth 5.0, USB Type-C
Pixel Buds A

Крупные западные СМИ и блогеры уже поделились своими впечатлениями от Pixel Buds A. Журналист The Verge Крис Уэлч положительно отозвался о новинке, заявив, что по качеству звучания удешевлённые Pixel Buds A за 99 долларов ничем не уступают стандартным Pixel Buds (2020) за 179 долларов. Владельцы Pixel Buds второго поколения из первой партии жаловались на разрывы соединения и внезапные прерывания воспроизведения – это пофиксили.

Также изменения коснулись и плавника, удерживающего наушник в ухе. Он стал мягче и меньше. В общем, это именно тот случай, когда очень хорошо поработали над ошибками, выпустив качественный и классный продукт.

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Google Pixel Buds A работают на одном заряде до 5 часов, а футляра хватит еще на 19 часов. Аудиогаджет появится в продаже 17 июня в двух цветах: Clearly White ("Чисто белый") и Dark Olive ("Тёмно-оливковый"). Наушники доступны для предзаказа в США и Канаде по цене в 99 долларов (~2700 грн).

В Украине официальных поставок ждать не стоит, но перекупщики наверняка со временем их привезут.

Неделей ранее Google упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото". В почтовом приложении появилась кнопка "Сохранить в фото". Она позволяет автоматически сохранять фотографии из вложений Gmail прямиком в "Google Фото".

Впрочем, есть один нюанс – в настоящее время функция работает только для изображений в формате JPEG. Функция работает ровно так, как подсказывает логика – и позволяет в одно нажатие отправлять фото из почтовика в хранилище Google Photos. К слову, уже хорошо знакомая кнопка "Add to Drive" пока остается.

Google
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