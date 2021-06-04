Вся линейка смартфонов iPhone 13 представлена на качественных рендерах

Качественные рендеры iPhone 13 / Reuters

Несмотря на то, что до выхода смартфонов линейки iPhone 13 остаётся около 3-4 месяцев, во Всемирной паутине регулярно появляются всё новые подробности и изображения новинок.

Незадолго до конференции WWDC 2021 в соцсети Weibo появилась серия реалистичных рендеров сразу четырёх версий будущего флагмана. Изображения созданы на основе всех имеющихся на сегодня утечек.

Как уже неоднократно говорилось, Apple готовит четыре смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Корпуса всех версий получат плоские боковые грани, а расположение объективов тыльного модуля практически не изменится. Главным отличием новинок от предшественников станет более продвинутый набор сенсоров камер.

Самым заметным изменением в дизайне iPhone 13 будет уменьшенный по ширине размер выреза для селфи-датчика и системы распознавания лица Face ID. Кроме того, новые Айфоны получат поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

В остальном новая версия смартфонов линейки iPhone вряд ли будет отличаться от предыдущей. У нее будет такой же металлический корпус с плоскими гранями, снизу по-прежнему располагаются разъем Lightning и прорези для динамика, а логотип размещен по центру спинки. Возможно, появится новое покрытие задней панели, которое решит проблему загрязнения жирными разводами и отпечатками пальцев.

По слухам, TSMC уже начала выпуск процессоров A15 для iPhone 13, а премьера новинок на этот раз состоится в традиционные сроки – в сентябре.

Ранее на этой неделе Apple начала продажи меток AirTag в Украине. Стоимость одного гаджета – 1199 грн, а комплект из четырёх штук обойдётся в 3999 грн.