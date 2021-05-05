Видеоблогер показал дизайн будущего iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 / кадр из видео

Несмотря на то, что до выхода нового устройства от Apple остаётся около полугода, в Сети регулярно появляются всё новые подробности и изображения новинок.

В этот раз популярный видеоблогер Льюис Хилсентегер c YouTube-канала Unbox Therapy на примере макета, созданного на основе слитых в сеть чертежей, показал дизайн будущего iPhone 13 Pro Max, а заодно сравнил его с нынешним поколением.

Ключевое изменение – уменьшенная по сравнению с нынешними Айфонами "челка" и новый дизайн камер. Ширина выреза составляет 26.31 мм против 34.62 мм у iPhone 12 Pro Max. Теперь датчики системы распознавания лица Face ID расположены плотнее, а разговорный динамик переместился в рамку дисплея, расположившись над системой камер TrueDepth.

iPhone 13 Pro Max слева и 12 Pro Max справа

В остальном новый телефон Apple вряд ли будет отличаться от iPhone 12 Pro Max. У него будет такой же металлический корпус с плоскими гранями, снизу по-прежнему располагаются разъем Lightning и прорези для динамика, а логотип размещен по центру спинки. Возможно, появится новое покрытие задней панели, которое решит проблему загрязнения жирными разводами и отпечатками пальцев.

Что касается технических характеристик, то тут пока известно лишь о возможном появлении LTPO-экрана с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. При просмотре статичных изображений она будет понижаться до 1 Гц ради экономии энергии. Также появится режим Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

Ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Куо подтвердил, что Apple вернется к прежнему графику выпуска, а поэтому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как это случилось в 2020 году.

iPhone 13 показали на видео

Ранее в Сеть просочились слухи о том, что Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами. При этом, по словам источника, стоимость подписки после добавления Hi-Fi качества не изменится – она по-прежнему будет составлять $9.99 в месяц в США и 139 грн в Украине.

Ожидается, что AirPods третьего поколения похвастаются переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную длину стержней снизу, а также сменные силиконовые насадки для комфортной посадки в ушной раковине. Время автономной работы составит в районе пяти часов, а стоить они будут дешевле 200 долларов.