Стоимость всей линейки iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонса

Стоимость всей линейки iPhone 13 / Apple

До анонса новой линейки телефонов Apple – iPhone 13 – осталось всего ничего. Apple лишь успела показать iOS 15, на которой и будет базироваться обновлённая линейка. Но несмотря на всё это, в Сети уже появились цены всех моделей iPhone 13.

Источником утечки стали китайские инсайдеры, пишет Gizchina. Для начала стоит отметить, что текущей осенью нас ждут четыре новые модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Здесь без сюрпризов.

Если верить полученной информации, цена младшей модификации будет начинаться от 700 долларов (~18 999 грн), а самый дорогой новый iPhone будет продаваться за 1600 долларов (~43 299 грн). Это iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ постоянной памяти.

Стоимость будущих iPhone 13 следующая:

iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini 64 ГБ – $700 (~18 999 грн)

iPhone 13 mini 128 ГБ – $750 (~20 299 грн)

iPhone 13 mini 256 ГБ – $850 (~22 999 грн)

iPhone 13:

iPhone 13 64 ГБ – $800 (~21 699 грн)

iPhone 13 128 ГБ – $850 (~22 999 грн)

iPhone 13 256 ГБ – $950 (~25 699 грн)

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro 128 ГБ – $1050 (~28 399 грн)

iPhone 13 Pro 256 ГБ – $1150 (~31 099 грн)

iPhone 13 Pro 512 ГБ – $1350 (~36 499 грн)

iPhone 13 Pro 1 ТБ – $1500 (~40 599 грн)

iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max 128 ГБ – $1150 (~31 099 грн)

iPhone 13 Pro Max 256 ГБ – $1250 (~33 799 грн)

iPhone 13 Pro Max 512 ГБ – $1450 (~39 199 грн)

iPhone 13 Pro Max 1 ТБ – $1600 (~43 299 грн).

Стоимость всей линейки iPhone 13 / Gizchina

По слухам, TSMC уже начала выпуск процессоров A15 для iPhone 13, а премьера новинок на этот раз состоится в традиционные сроки – в сентябре. Качественные рендеры iPhone 13 можно посмотреть по ссылке.