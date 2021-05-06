Розширене видання Metro Exodus отримало дату виходу на консолях

Кадр з Metro Exodus / 4a Games

Українська студія 4A Games офіційно оголосила дату виходу консольної версії атмосферного шутера Metro Exodus Enhanced Edition – 18 червня цього року.

Розробники підтвердили, що гра буде працювати на PS5 і Xbox Series X з роздільною здатністю 4K і частотою 60 кадрів, а на Xbox Series S – в 1080p при 60 кадрах в секунду. Апдейт буде безплатним для всіх власників оригіналу.

Enhanced Edition – розширене видання оригінальної гри Metro Exodus 2019 року з повноцінною підтримкою трасування променів та інших технологій, наприклад поліпшення просторового звучання і часу реакції контролера для Xbox і підтримка тактильного зворотного зв'язку контролера DualSense для PlayStation 5. До того ж на консолях буде повзунок поля зору (FOV).

На консолях розробники також планують випустити диски з Complete Edition, яке буде містити основну гру і всі раніше випущені доповнення. Інформація про оформлення попереднього замовлення та ціни буде повідомлено додатково.

Трейлер Metro Exodus Enhanced

Паралельно з доопрацюванням Metro: Exodus під некстген в стінах 4A Games ведеться активна робота над новою частиною ігрової серії Metro. Про саму гру поки що відомо не так багато – очікується, що вона вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК, а головний герой Артем вперше заговорить.

Раніше повідомлялося, що творець книжкового всесвіту "Метро" Дмитро Глуховський вже приступив до написання сценарію для нової частини, а сама гра, як і раніше, буде орієнтована на одиночну кампанію. Дата виходу Metro 4 невідома.