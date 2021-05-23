Розробник Xbox розповів про пасхалку, яку не вдавалося виявити 20 років

На Xbox знайшли пасхалку, яку не вдавалося виявити 20 років / Microsoft

Редакція Kotaku розповіла про пасхалку в дашборді найпершого покоління Xbox, яку не помічали з самого виходу консолі, тобто майже 20 років. Про наявність пасхалки і способі її активації стало відомо завдяки одному з творців консолі.

За словами фахівця, знайти пасхалку звичайним шляхом навряд чи можливо – швидше за все, її виявили б тільки в разі витоку вихідного коду: у пасхалки довгий і непростий механізм активації.

Щоб її відкрити, потрібно виконати на консолі наступні дії:

Зайти в розділ "Музика" і вставити в консоль CD-диск. В меню диска двічі натиснути на кнопку "Копіювати", а потім створити "Новий саундтрек". Замінити стандартну назву на слово "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!". Букв "y" в ньому має бути 26. Завершити копіювання і перейти спочатку в Головне меню, потім в розділ "Налаштування" і в підрозділ "Інформація про систему".

При успішному відтворенні даної комбінації, замість звичайного опису системи в меню з'явиться список людей, які працювали над дашбордом оригінальної Xbox. У команду входило як мінімум чотири людини: Віктор Бланко, Бредфорд Крістіан, Джим Хелм і Сакфон Чанбал.

Чоловік, який звернувся до редакції, заявив, що вирішив розповісти про цю пасхалку, оскільки знає про любов фанатів до таких деталей. Він також боявся повністю забути послідовність дій, необхідних для активації секрету.

читайте такожНа Xbox для запуску умовно-безкоштовних ігор більше не потрібна підписка

У 2021 році першою Xbox виповниться 20 років – консоль вийшла 15 листопада 2001 року. До 15 листопада 2021-го гравців чекають різні святкові заходи, в рамках яких вони зможуть поділитися улюбленими моментами, отримати різні цифрові подарунки і приєднатися до розіграшу призів, для участі в якому необхідно зареєструватися на Xbox FanFest за посиланням.