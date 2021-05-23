Разработчик Xbox рассказал о пасхалке, которую не удавалось обнаружить 20 лет

На Xbox нашли пасхалку, которую не удавалось обнаружить 20 лет / Microsoft

Редакция Kotaku рассказала о пасхалке в дашборде самого первого поколения Xbox, которую не замечали с самого выхода консоли, то есть почти 20 лет. О наличии пасхалки и способе её активации стало известно благодаря одному из создателей консоли.

По словам специалиста, найти пасхалку обычным путем вряд ли возможно –скорее всего, её обнаружили бы только в случае утечки исходного кода: у пасхалки длинный и непростой механизм активации.

Чтобы её открыть, нужно выполнить на консоли следующие действия:

Зайти в раздел "Музыка" и вставить в консоль CD-диск. В меню диска дважды нажать на кнопку "Копировать", а потом создать "Новый саундтрек". Заменить стандартное название на слово "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!". Букв "y" в нём должно быть 26. Завершить копирование и перейти сначала в главное меню, потом в раздел "Настройки" и в подраздел "Информация о системе".

При успешном воспроизведении данной комбинации, вместо обычного описания системы в меню появится список людей, работавших над дашбордом оригинальной Xbox. В команду входило как минимум четыре человека: Виктор Бланко, Брэдфорд Кристиан, Джим Хелм и Сакфон Чанбал.

Мужчина, обратившийся в редакцию, заявил, что решил рассказать об этой пасхалке, так как знает о любви фанатов к таким деталям. Он также боялся полностью забыть последовательность действий, необходимых для активации секрета.

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В 2021 году первой Xbox исполнится 20 лет – консоль вышла 15 ноября 2001 года. До 15 ноября 2021-го игроков ждут различные праздничные мероприятия, в рамках которых они смогут поделиться любимыми моментами, получить различные цифровые подарки и присоединиться к розыгрышу призов, для участия в котором необходимо зарегистрироваться на Xbox FanFest по ссылке.