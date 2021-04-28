Розробники Cyberpunk 2077 випустили новий хотфікс для всіх платформ

Апдейт повинен підвищити стабільність гри, а також виправити ряд багів під час квестів і дослідження відкритого світу.
Розробники зі студії CD Projekt Red випустили свіжий патч під номером 1.22 для рольової гри про темний світ майбутнього Cyberpunk 2077. Оновлення вже доступне на РС, консолях і Stadia.
Творці відзначають, що виправили найпоширеніші помилки, які з'явилися після релізу попереднього патча. Також латка підвищує стабільність і загальну продуктивність гри.
Патч 1.22 для Cyberpunk 2077 виправив:
Завдання і відкритий світ
- Тепер термінал "Метро: Меморіальний парк" коректно враховується в статистиці досягнення "Перелітний птах".
- Виправлені помилки, які впливали на зовнішність Джонні після викупу у Лани кочівницької машини.
- Виправлена помилка в замовленні "Поки смерть не розлучить нас", через яку не можна було скористатися ліфтом.
- Виправлена помилка в завданні "Реінтеграція", через яку гравець іноді не міг вийти з гаража, якщо до цього вбіг в пункт управління, замість того щоб рушити за дроном.
- Виправлена помилка в завданні "Старий друг", через яку Такемура не міг вийти з доків Джапан-тауна. Ми вже виправили цю помилку в хотфіксі 1.21, але у гравців, які зіткнулися з нею до виходу хотфікса, вона зберігалася. Після оновлення до версії 1.22 Такемура автоматично перенесеться до входу в салон Вакако.
- Виправлена помилка на початку завдання "Нова Зоря", через яку гравець не міг дістати телефон, перебуваючи у квартирі.
- Виправлена помилка в завданні "Осідлали бурю", через яку зброя і витрачені предмети іноді ставали недоступні, після того, як гравець скористався розподільником.
Графіка
- Виправлені різні помилки, що приводили до некоректного зображення одягу персонажів.
Інтерфейс
- Виправлена помилка з вирівнюванням субтитрів у версії гри арабською мовою.
Стабільність і продуктивність
- Оптимізовано різні процеси і вдосконалено алгоритм використання пам'яті, тобто знижена ймовірність вильотів з гри.
- Прискорена графічна обробка одягу і 3D-моделей персонажів.
Зміни для консолей
- На Xbox One оптимізовано і вдосконалено використання графічного процесора і пам'яті ESRAM.
- На PlayStation 5 вдосконалено алгоритм використання пам'яті.
Зміни для Stadia
- Більше неможливо отримати програмне блокування в меню прив'язок клавіш, якщо клавіатура недоступна.
Минулого місяця розробники з CD Projekt презентувала нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. З 2022 року компанія почне працювати відразу над декількома ААА-іграми, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака.
Сюжетні рольові ігри все ще залишаться пріоритетом CD Projekt, проте компанія бачить великий потенціал в "онлайн-технологіях" – мультиплеєр в тому чи іншому вигляді планують впроваджувати практично в усі прийдешні проєкти. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.