Розробники ігор виступили проти високої комісії онлайн-магазинів

Розробники незадоволені комісією в Steam / GDC

Думку, що 30%-а комісія онлайн-магазинів (наприклад, Steam) – це чесно, не можна назвати популярною. Згідно з опитуванням розробників, яке провели організатори конференції GDC 2021, так вважають тільки 6% з 3000+ опитаних.

Більшість творців ігор без проблем розлучалися б з 10-15% від продажів, але 30% – це явний перебір. Одночасно тільки 6% розробників отримують основні доходи від EGS, а 78% не продають там нічого. Для порівняння, аналогічні показники для Steam склали 47% і 40%.

Крім того, судячи з опитування представників ігрової індустрії, найпопулярнішою консоллю для розробників стала PlayStation 5, в якій зацікавлені 44% опитаних, – слідом йдуть Nintendo Switch (38%) і Xbox Series (30%). При цьому серед всіх платформ домінує PC (58%), а 21% розробників заробляють свої гроші виключно на персональних комп'ютерах. І стільки ж трудяться над грою по 40-45 годин на тиждень.

Що ще цікавого:

Багато студій збільшили свій штат співробітників і тільки 19% опитаних організацій потрапили під скорочення;

На цьому ж тлі, 44% розробників заявили, що були змушені перенести дати виходу ігор через пандемію;

Більшість зізналися, що працювали останній рік понад норму і 14% від усіх перероблень були викликані тиском начальства.

51% розробників виступив за створення профспілок в ігровій індустрії, але тільки 20% з них вважають, що співробітники студій почнуть цим займатися.

Deathloop - одна з найочікуваніших ігор 2021 / Arkane Studios

Раніше ми повідомляли, що в Раді готуються ввести податок для інтернет-гігантів на кшталт Google, EGS і Steam. Потенційно це означає значне зростання цін на цифрові ігри (імовірно на 20%).

На цю мить так званий "податок на Гугл" існує в 60 країнах світу, серед яких країни ЄС, Великобританія, Росія, Білорусь. Ще кілька країн, серед яких Ізраїль і Китай, збираються ввести такий же податок найближчим часом.