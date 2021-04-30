УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Розробники ігор виступили проти високої комісії онлайн-магазинів

30 квітня 2021, 15:30

Судячи з опитування представників ігрової індустрії, більше ніж 40% розробників хотіли б платити магазинам 10-15% комісії. Зараз вона варіюється від 25-30%.

Steam
Розробники незадоволені комісією в Steam / GDC

Думку, що 30%-а комісія онлайн-магазинів (наприклад, Steam) – це чесно, не можна назвати популярною. Згідно з опитуванням розробників, яке провели організатори конференції GDC 2021, так вважають тільки 6% з 3000+ опитаних.

Більшість творців ігор без проблем розлучалися б з 10-15% від продажів, але 30% – це явний перебір. Одночасно тільки 6% розробників отримують основні доходи від EGS, а 78% не продають там нічого. Для порівняння, аналогічні показники для Steam склали 47% і 40%.

Крім того, судячи з опитування представників ігрової індустрії, найпопулярнішою консоллю для розробників стала PlayStation 5, в якій зацікавлені 44% опитаних, – слідом йдуть Nintendo Switch (38%) і Xbox Series (30%). При цьому серед всіх платформ домінує PC (58%), а 21% розробників заробляють свої гроші виключно на персональних комп'ютерах. І стільки ж трудяться над грою по 40-45 годин на тиждень.

Що ще цікавого:

  • Багато студій збільшили свій штат співробітників і тільки 19% опитаних організацій потрапили під скорочення;
  • На цьому ж тлі, 44% розробників заявили, що були змушені перенести дати виходу ігор через пандемію;
  • Більшість зізналися, що працювали останній рік понад норму і 14% від усіх перероблень були викликані тиском начальства.
  • 51% розробників виступив за створення профспілок в ігровій індустрії, але тільки 20% з них вважають, що співробітники студій почнуть цим займатися.
Deathloop
Deathloop - одна з найочікуваніших ігор 2021 / Arkane Studios

Раніше ми повідомляли, що в Раді готуються ввести податок для інтернет-гігантів на кшталт Google, EGS і Steam. Потенційно це означає значне зростання цін на цифрові ігри (імовірно на 20%).

На цю мить так званий "податок на Гугл" існує в 60 країнах світу, серед яких країни ЄС, Великобританія, Росія, Білорусь. Ще кілька країн, серед яких Ізраїль і Китай, збираються ввести такий же податок найближчим часом.

Microsoft Sony Valve Epic Games Store Steam PlayStation Xbox Epic Games
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Юлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країниЮлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни Лікар вказав на шість звичок, які провокують геморойЛікар вказав на шість звичок, які провокують геморой Кава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від ньогоКава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від нього Прощавай, Google: 8 пошуковиків, які краще ГуглаПрощавай, Google: 8 пошуковиків, які краще Гугла Екснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомоЕкснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомо

Останні новини

08:02
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа
07:59
У Києві завершився локдаун: що дозволено з 1 травня Відео
07:45
Вчені назвали несподівані переваги вітаміну D Відео
07:26
У Байдена зробили заяву про майбутнє України в НАТО Відео
07:14
Внучка Боярського показала величезні соковиті груди
Реклама
06:55
Поганий знак для Москви і пониження для Києва: чого чекати від призначення Нуланд Погляд
06:30
Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація
06:03
Головні вісім трендів жіночого взуття на весну-літо 2021 Фото Відео
06:01
Експерт розповів, чи чекати зміни тарифів на газ Відео
05:31
У ЗСУ оцінили шанси на повномасштабну війну Росії з Україною
05:28
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
05:03
Як впливає зайва вага на тяжкість форми коронавірусу - відповідь вчених
04:30
"Бандитів на царство": у Мережу злили новий запис розмови Медведчука і Суркова Відео
04:22
Дипломат передрік серйозний удар по економіці РФ у разі відключення SWIFT Відео
03:50
"Влада пішла на свавілля": експерт озвучив ризики для України після звільнення Коболєва
03:11
Медики знайшли нове і незвичайне для здоров'я властивість авокадо
02:19
Кравчук розкрив завдання України в боротьбі з військовою загрозою Росії Відео
01:36
Як приготувати найсмачніший торт Спартак: покроковий простий рецепт Фото
00:56
"Пожежа": колишня співачка Серебро похвалилася фігурою на відвертому фото
00:19
Що символізує 1 травня та привітання з Першотравнем Фото Відео
Реклама
00:09
Політолог пояснив проблему ЄС з відключенням Росії від SWIFT Відео
30 квітня, п'ятниця
23:39
Оля Полякова стверджує, що продюсер Меладзе пропонував їй інтим за кар'єру Відео
23:22
У Зеленського жорстко відреагували на марш СС Галичина у Києві Відео
23:15
Наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення про відставку Відео
22:20
Кава або чай: що здоровіше для організму Відео
22:06
У МОЗ заявили про прибуття в Україну нової партії вакцини CoronaVac Відео
21:30
Рак: фекалії цих кольорів можуть бути ознакою пухлини в кишківнику, що росте Відео
21:20
Сирна паска: як приготувати царську та швидку паску Відео
21:15
Степанов спрогнозував, коли українцям чекати нового спалаху коронавірусу Відео
21:08
"Висадив обойму": у Харкові в черзі у буфет обстріляли людей
20:48
Лікарі розповіли, як мастурбація впливає на тиск Відео
20:46
У США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео
20:39
Звільненого Зеленським голови КСУ Тупицького не хочуть позбавляти зарплати Відео
20:04
У Байдена зробили нову заяву щодо військ РФ біля кордонів України Відео
19:53
Найсмачніша паска, яка завжди виходить: простий рецепт з фото Відео
19:44
Очищення оцтом: що категорично не можна чистити цим засобом Відео
19:30
Арестович пояснив, чи готова російська сторона говорити із Зеленським про Донбас Відео
19:26
У Росії в ДТП загинули дівчатка-спортсменки: головні подробиці Відео
19:21
Російська мова, окуляри і коронавірус Зеленського: головні скандали Юлії Мендель Відео
19:15
Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Відео
Реклама
19:15
Леся Нікітюк відповіла, чого не стала Холостячкою 2021
19:04
Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 показали нові кадри з довгоочікуваної гри Фото
18:47
Як пройти ЗНО-2021 на відмінно: добірка корисних YouTube-каналів
18:45
Росія ввела санкції проти голови Європарламенту Відео
18:05
Легенда повертається до нас – відбувся реліз ремастера Total War: Rome Відео
18:03
ЗМІ назвали причину відходу Мендель від президента Зеленського Відео
17:54
Крістен Стюарт повертається на великий екран у парі із зіркою Голлівуду
17:43
Чудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецепти Відео
17:25
Дружина Дзідзьо розкрила подробиці розлучення з чоловіком
17:16
Австрія виступила з ініціативою щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти