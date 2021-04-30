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Разработчики игр выступили против высокой комиссии онлайн-магазинов

30 апреля 2021, 15:30

Судя по опросу представителей игровой индустрии, более 40% разработчиков хотели бы платить магазинам 10-15% комиссии. Сейчас она варьируется от 25-30%.

Steam
Разработчики недовольны комисией в Steam / GDC

Мнение, что 30%-ая комиссия онлайн-магазинов (например, Steam) – это честно, нельзя назвать популярным. Согласно опросу разработчиков, который провели организаторы конференции GDC 2021, так считают только 6% из 3000+ опрошенных.

Большинство создателей игр без проблем расставались бы с 10-15% от продаж, но 30% – это явный перебор. Одновременно только 6% разработчиков получают основные доходы от EGS, а 78% не продают там ничего. Для сравнения, аналогичные показатели для Steam составили 47% и 40%.

Кроме того, судя по опросу представителей игровой индустрии, самой популярной консолью для разработчиков стала PlayStation 5, в которой заинтересованы 44% опрошенных, – следом идут Nintendo Switch (38%) и Xbox Series (30%). При этом среди всех платформ доминирует PC (58%), а 21% разработчиков зарабатывают свои деньги исключительно на персональных компьютерах. И столько же трудятся над игрой по 40-45 часов в неделю.

Что ещё интересного:

  • Многие студии увеличили свой штат сотрудников и только 19% опрошенных организаций попали под сокращение;
  • На этом же фоне, 44% разработчиков заявили, что были вынуждены перенести даты выхода игр из-за пандемии;
  • Большинство признались, что работали последний год свыше нормы и 14% от всех переработок были вызваны давлением начальства.
  • 51% разработчиков выступил за создание профсоюзов в игровой индустрии, но только 20% из них считают, что сотрудники студий начнут этим заниматься.
Deathloop
Deathloop - одна из самых ожидаемых игр 2021 / Arkane Studios

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

Microsoft Sony Valve Epic Games Store Steam PlayStation Xbox Epic Games
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