В магазине Steam появились новые способы поиска игр

Valve упростила навигацию и поиск в Steam / Steam Community

Компания Valve объявила, что после четырёхмесячного бета-тестирования в онлайн-магазине Steam появились новые возможности навигации и поиска среди десятков тысяч игр.

В меню "Новое и примечательное" перечислены лидеры продаж, популярные новинки, текущие скидки, недавние обновления и грядущие проекты, а в меню "Категории" представлены десятки новых категорий игр.

Категории сформированы по трём основным способам поиска:

По жанру. "Что это за игра? Как в неё играют?"

Стратегия в реальном времени, приключенческая ролевая игра, симулятор фермы, метроидвания и так далее.

По теме. "Какой контент в игре?"

Научная фантастика, выживание, тайна и так далее.

По режимам игроков. С кем я могу сыграть в эту игру?"

Одиночные, многопользовательские игры, MMO, кооперативные игры и так далее.

Ответы на эти вопросы можно организовать и выразить при помощи меток Steam и метаданных. Категории в разделах жанров и тем определяются метками, в то время как категории, связанные с режимами игроков, определяются с помощью дополнительных метаданных от разработчиков.

Среди этих трёх точек входа в Valve выделили 48 жанровых категорий, 8 тематических категорий и 7 категорий режима игроков – в общей сложности 63 новые категории, выделенные на основе общих закономерностей в каталоге игр и поисковых привычек игроков. Меню "Новое и примечательное" и "Категории" можно найти на главной странице Steam.

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Напомним, что в прошлом месяце Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет аккаунта Steam. Функция позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном.

Подключиться могут до четырёх игроков, а при идеальных условиях – даже больше. Игра должна быть куплена и установлена только на основном компьютере, а все остальные игроки могут присоединиться с помощью потоковой технологии Steam Remote Play, используя Steam или приложение Steam Link. Чтобы подключиться к игре с любого устройства на Windows, macOS, Linux, iOS или Android, аккаунт не требуется.