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Лучшая гонка десятилетия доехала до Steam по вкусной цене

10 марта 2021, 14:42

Стандартную версию Forza Horizon 4 можно купить за 699 грн, а самую полную – за 1149.

Forza Horizon
Forza Horizon 4 вышла в Steam /Playground Games

Лучшая гоночная игра десятилетия по мнению критиков – Forza Horizon 4 – наконец доехала до сервиса цифровой дистрибуции Steam. Это первая часть гоночной серии Microsoft, которая появится в онлайн-магазине Valve.

Вполне возможно, что по случаю дебюта Forza Horizon в Steam, авторы добавят и остальные три части серии. К сожалению, информации об этом пока не было.

Ничего нового в аркаду не добавили – эта та же четвёртая часть со всем доступным дополнительным контентом, который вышел на платформах Microsoft до этого. Кроме того, покупатели в Steam смогут играть с владельцами Xbox Series и Xbox One, а также Windows 10-версии для Microsoft Store.

Купить Forza Horizon 4

Трейлер Forza Horizon 4

Для тех, кто не знаком с данной серией игр: вселенная Forza по праву является эталоном гоночного жанра в мире видеоигр. Остальные представители либо полностью уходят в реализм (Gran Turismo Sport, Project CARS), либо же пытаются нащупать другой подход к жанру (Wreckfest, OnRush) с богатой и долгой историей. Need for Speed с карточной системой прокачкой даже не берем во внимание.

В настоящий момент в стенах студии Playground Games ведется работа над пятой частью Forza Horizon, выход которой ожидается до конца этого года. Предположительно, Forza Horizon 5 (рабочее название) станет своего рода ответвлением номерных частей, и предложит новый взгляд на самую знаменитую и успешную серию гоночных аркад последнего десятилетия.

А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.

Steam Forza Horizon 5 Forza Horizon Forza Motorsport
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