Лучшая гонка десятилетия доехала до Steam по вкусной цене

Стандартную версию Forza Horizon 4 можно купить за 699 грн, а самую полную – за 1149.
Лучшая гоночная игра десятилетия по мнению критиков – Forza Horizon 4 – наконец доехала до сервиса цифровой дистрибуции Steam. Это первая часть гоночной серии Microsoft, которая появится в онлайн-магазине Valve.
Вполне возможно, что по случаю дебюта Forza Horizon в Steam, авторы добавят и остальные три части серии. К сожалению, информации об этом пока не было.
Ничего нового в аркаду не добавили – эта та же четвёртая часть со всем доступным дополнительным контентом, который вышел на платформах Microsoft до этого. Кроме того, покупатели в Steam смогут играть с владельцами Xbox Series и Xbox One, а также Windows 10-версии для Microsoft Store.
Купить Forza Horizon 4
- Стандартное издание – 699 грн;
- Расширенное издание – 929 грн;
- Ультимативное издание – 1149 грн.
Трейлер Forza Horizon 4
Для тех, кто не знаком с данной серией игр: вселенная Forza по праву является эталоном гоночного жанра в мире видеоигр. Остальные представители либо полностью уходят в реализм (Gran Turismo Sport, Project CARS), либо же пытаются нащупать другой подход к жанру (Wreckfest, OnRush) с богатой и долгой историей. Need for Speed с карточной системой прокачкой даже не берем во внимание.
В настоящий момент в стенах студии Playground Games ведется работа над пятой частью Forza Horizon, выход которой ожидается до конца этого года. Предположительно, Forza Horizon 5 (рабочее название) станет своего рода ответвлением номерных частей, и предложит новый взгляд на самую знаменитую и успешную серию гоночных аркад последнего десятилетия.
А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.