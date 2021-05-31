Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 опублікували загадкове повідомлення

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили ARG / SGC

У всесвіті Сталкера відбуваються нові цікавинки. Днями студія GSC опублікувала дивний пост, в якому заперечують свою причетність до вигаданого науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони (НДІЧАЗ).

Автори навіть поділилася посиланням на сайт НДІЧАЗ, втім, очевидно, що в реальному світі такої організації не існує. Вважається, що компанія стане новою таємницею організацією у всесвіті Сталкера.

Останнім часом надходило багато запитань від членів спільноти щодо карт, зниклого журналіста та інституту загалом. Тепер до цього переліку можна додати підозрілі сайти та пропозиції "агентурної роботи". За такого стрімкого розвитку подій залишати питання без нашого коментаря та очікувати, що ситуація вирішиться сама собою, вже неможливо. За такого стрімкого розвитку подій залишати питання без нашого коментаря та очікувати, що ситуація вирішиться сама собою, вже неможливо. Змушені підкреслити, що не маємо ніякого відношення до НДІЧАЗ. Якщо нам стане відомо, що за якимось збігом обставин або навмисно, хтось із співробітників нашої компанії брав у цьому участь, ми обіцяємо провести внутрішнє розслідування та знайти причетних осіб, якщо такі є – GSC Game World.

Так виглядає сайт НДІЧАЗ / niichaz.org.ua

Згідно з інформацією на сайті, "НДІЧАЗ – це найбільша в Україні та світі організація з вивчення Чорнобильської аномальної зони відчуження, а також прилеглих до неї територій". Передбачається, що повідомлення стало частиною ARG. При цьому деякі вважають, що розробники лише залишили підказку про наступний показ S.T.A.L.K.E.R. 2, який може відбутися 13 червня.

Нагадаємо, що сиквел легендарної серії шутерів досі немає офіційної дати виходу – припускається, що гру випустять в четвертому кварталі цього року, тобто в проміжку з жовтня по грудень

Офіційно S.T.A.L.K.E.R. 2 створюють для Xbox Series і PC, при цьому він з першого дня буде доступний в передплатному сервісі Xbox Game Pass.