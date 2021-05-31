Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали загадочное сообщение

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили ARG / SGC

Во вселенной Сталкера происходят новые телодвижения. На днях студия GSC опубликовала странный пост, в котором отрицают свою причастность к выдуманному научно-исследовательскому институту Чернобыльской аномальной Зоны (НИИЧАЗ).

Авторы даже поделилась ссылкой на сайт НИИЧАЗ, однако очевидно, что в реальном мире такой организации не существует. Считается, что компания станет новой тайной организацией во вселенной Сталкера.

В последнее время поступало множество вопросов от членов сообщества о картах, потерянном журналисте и самом институте. Сейчас к этому списку можно добавить подозрительные сайты и предложения "агентурной работы". При таком стремительном развитии событий оставлять вопросы без нашего комментария и ожидать, что ситуация разрешится сама собой, уже не представляется возможным.Вынуждены подчеркнуть, что не имеем никакого отношения к НИИЧАЗ. Если нам станет известно, что по какому-то стечению обстоятельств или злому умыслу, кто-то из сотрудников нашей компании принял в этом участие, мы обещаем провести внутреннее расследование и найти причастных лиц, если таковые имеются, – GSC Game World.

Так выглядит сайт НИИЧАЗ / niichaz.org.ua

Согласно информации на сайте, "НИИЧАЗ – это крупнейшая в Украине и мире организация по изучению Чернобыльской аномальной Зоны Отчуждения, а также прилегающих к ней территорий". Предполагается, что сообщение стало частью ARG. При этом некоторые считают, что разработчики лишь оставили подсказку о следующем показе S.T.A.L.K.E.R. 2, который может состояться 13 июня.

Напомним, что сиквел легендарной серии шутеров по-прежнему не обзавёлся точной датой релиза – предполагается, что игру выпустят в четвертом квартале этого года, то есть в промежутке с октября по декабрь

Официально S.T.A.L.K.E.R. 2 создают для Xbox Series и PC, при этом он с первого дня будет доступен в подписочном сервисе Xbox Game Pass.