Reddit і Viber: названо сайти, які найбільше забруднюють повітря

Названо найбрудніший сайт у світі / УНІАН

Порівняльна платформа Uswitch презентувала звіт, де розповіла, які вебресурси найбільше забруднюють повітря. Зазначається, що для цього фахівці відібрали 200 популярних сайтів і порівняли вуглецевий слід, який вони залишають після відвідування користувачами.

До уваги брали безліч факторів – від хостингу до розміру шрифту, зображень і відео. Крім того, при оцінці врахували, чи працюють центри обробки даних і телекомунікаційні мережі на відновлюваних джерелах енергії або викопному паливі.

Що це за сайти

Сайтом, який найбільше забруднює планету став Reddit. За одне відвідування сайт виділяє близько 13.05 грамів вуглекислого газу. Для порівняння – якщо один користувач клацне на сайт 69 разів, це дорівнює викидам п'ятикілометрової поїздки автомобіля.

Ще одним з найбільших забруднювачів є Pinterest. Він викидає до 12,43 г вуглекислого газу за відвідування. Далі за списком йде ігрова платформа Nintendo – 11,43 г за відвідування.

У десятку найшкідливіших сайтів також увійшли:

ресурс про погоду Accuweather;

спортивна платформа ESPN;

бренд спідньої білизни Victoria's Secret;

роздрібний торговець моди Uniqlo;

інтернет-магазин електроніки та гаджетів Banggood;

китайський гігант електронної комерції Alibaba.

Також сайт автовиробника Mazda викидає в 16,19 г, тоді як у сфері соціальних мереж – чи не найважливішому секторі з усіх, що стосуються нашого цифрового сліду – додаток з обміну миттєвими повідомленнями Viber "випустило" найбільше викидів: 13 г за одне використання програми.

Найбільш же екологічно чистим популярним сайтом, за оцінкою USwitch, стала "Вікіпедія" – за відвідування вона виробляє 0.4 грама вуглекислого газу. Також у переліку "чистих" сайтів опинилися професійна соцмережа LinkedIn, модний бренд H&M, Facebook Messenger, система онлайн-платежів PayPal і платформа для сайтів WordPress.

Reddit - один з найбрудніших вебсайтів в Інтернеті / Green Queen

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Раніше ми повідомляли, що Google утримуватиме податки з українських блогерів на YouTube.

Так, українським відеоблогерам, які не нададуть компанії запитану податкову інформацію, доведеться платити до 24% з усієї суми доходу. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.