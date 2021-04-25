УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Reddit і Viber: названо сайти, які найбільше забруднюють повітря

25 квітня 2021, 13:35

Платформа порівняння енергоспоживання USwitch презентувала звіт, де розповіла, які вебресурси найбільше забруднюють повітря.

Інтернет
Названо найбрудніший сайт у світі / УНІАН

Порівняльна платформа Uswitch презентувала звіт, де розповіла, які вебресурси найбільше забруднюють повітря. Зазначається, що для цього фахівці відібрали 200 популярних сайтів і порівняли вуглецевий слід, який вони залишають після відвідування користувачами.

До уваги брали безліч факторів – від хостингу до розміру шрифту, зображень і відео. Крім того, при оцінці врахували, чи працюють центри обробки даних і телекомунікаційні мережі на відновлюваних джерелах енергії або викопному паливі.

Що це за сайти

Сайтом, який найбільше забруднює планету став Reddit. За одне відвідування сайт виділяє близько 13.05 грамів вуглекислого газу. Для порівняння – якщо один користувач клацне на сайт 69 разів, це дорівнює викидам п'ятикілометрової поїздки автомобіля.

Ще одним з найбільших забруднювачів є Pinterest. Він викидає до 12,43 г вуглекислого газу за відвідування. Далі за списком йде ігрова платформа Nintendo – 11,43 г за відвідування.

У десятку найшкідливіших сайтів також увійшли:

  • ресурс про погоду Accuweather;
  • спортивна платформа ESPN;
  • бренд спідньої білизни Victoria's Secret;
  • роздрібний торговець моди Uniqlo;
  • інтернет-магазин електроніки та гаджетів Banggood;
  • китайський гігант електронної комерції Alibaba.

Також сайт автовиробника Mazda викидає в 16,19 г, тоді як у сфері соціальних мереж – чи не найважливішому секторі з усіх, що стосуються нашого цифрового сліду – додаток з обміну миттєвими повідомленнями Viber "випустило" найбільше викидів: 13 г за одне використання програми.

Найбільш же екологічно чистим популярним сайтом, за оцінкою USwitch, стала "Вікіпедія" – за відвідування вона виробляє 0.4 грама вуглекислого газу. Також у переліку "чистих" сайтів опинилися професійна соцмережа LinkedIn, модний бренд H&M, Facebook Messenger, система онлайн-платежів PayPal і платформа для сайтів WordPress.

Reddit
Reddit - один з найбрудніших вебсайтів в Інтернеті / Green Queen

читайте такожВ Інтернеті набирає популярність Dispo - незвичайний аналог Instagram

Раніше ми повідомляли, що Google утримуватиме податки з українських блогерів на YouTube.

Так, українським відеоблогерам, які не нададуть компанії запитану податкову інформацію, доведеться платити до 24% з усієї суми доходу. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.

YouTube Viber Вікіпедія новини Reddit
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з кліматуБайден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусуВчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу

Останні новини

19:47
Android отримав важливу функцію, яка прискорює роботу додатків
19:43
Синоптики прогнозують рекордну спеку і посуху влітку Відео
19:40
У Польщі розповіли, що зупинить Росію від військової атаки на Україну Відео
19:10
Стало відомо, де в Україні заборонять святкування Великодня Відео
18:52
Новий гороскоп всіх знаків Зодіаку: супровід удачі та зрада Відео
Реклама
18:50
Динамо - Інгулець 5:0, Луческу позбавив Шахтар чемпіонства вперше за 5 сезонів Відео
18:45
Експерт пояснив плани Москви щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі
18:32
У Лаврова опустилися до цитат про дурнів у відповідь на висилку дипломатів Відео
18:24
Sony поділилася новими кадрами з майбутнього ексклюзиву PS5 – Returnal Фото Відео
18:11
В Україні оновили карантинні зони: хто залишився в червоній Відео
17:52
Розстріл чоловіка в Дніпрі: стали відомі нові подробиці про жертву Відео
17:36
Компанія Konami дивним чином тизерить щось по Metal Gear Solid Відео
17:32
У Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США Відео
17:28
DZIDZIO назвав причину розлучення з відомою співачкою Відео
16:54
Україна залишилася без нової партії вакцини від COVID-19: Ляшко назвав причину Відео
16:49
Що можна їсти в Страсний тиждень: смачне меню і рецепти Відео
16:34
Стало відомо про арешт у Чехії осіб, які могли воювати за "ЛДНР"
16:30
Земан "злив" відомості про смертельний вибух: у Сенаті Чехії назвали наслідки Відео
16:26
У Мережі з'явився фінальний білд скасованої гри про "Капітана Блада" Відео
16:24
Чотири трупи знайшли в колодязі в Одеській області: що відомо про жертв
Реклама
16:17
Ще одна область виходить з червоної зони карантину Відео
15:58
Лавров висунув нове звинувачення США і пригрозив відповіддю за санкції Відео
15:48
З'явилися моторошні деталі загибелі підводного човна ВМС Індонезії Відео
15:42
У двох областях України буде сніг – синоптик Відео
15:23
У Туреччині припустили удар у відповідь Анкари після заяви Байдена Відео
15:21
Річний тариф на газ: українці дізналися нові ціни Відео
15:18
В Activision поділилися планами щодо розвитку серії Call of Duty Відео
15:11
Штраф за вечірку на честь дружини Тищенка сплатить готель - Рубан Відео
14:36
Незвичайний чубчик, який зробить ваш образ модним навесні та влітку Відео
14:27
У Кремлі розкрили ймовірні терміни зустрічі Путіна і Байдена
14:25
В Steam дуже швидко набирає популярність нова королівська битва Відео
13:43
Шмигаль зробив заяву щодо карантину на травневі свята Відео
13:35
Reddit і Viber: названо сайти, які найбільше забруднюють повітря
13:26
Підступи ворогів і велика любов: до чого готуватися Тельцю в травні-2021
13:13
Лікар пояснив, у чому небезпека нових штамів коронавірусу Відео
12:59
Колишній глава Генштабу попередив про сценарій військових атак РФ на Донбасі
12:49
Вибух на складах боєприпасів у Чехії: Земан спробував "відмазати" РФ Відео
12:30
Стали відомі нові подробиці про наступну частину Mafia Відео
11:59
Дипломат оцінив шанси на розрив дипвідносин України з Росією
11:55
Президент Вірменії прийняв відставку уряду Пашиняна Відео
Реклама
11:37
У моді загадкові спідниці міді: найкрасивіші моделі на весну та літо Фото Відео
11:23
Путін задоволений реакцією США і ЄС на "брязкання зброєю" - Bloomberg Відео
11:19
Лікар розгромила "мантру" щодо COVID-19 в Україні Відео
11:11
Побажання з Вербною неділею 2021: картинки, проза, вірші
10:42
Відведення військ є маскуванням, щоб Україна розслабилася - експерт Відео
10:09
Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про відставку Відео
09:54
У чому секрет популярності Путіна Погляд
09:34
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 25 квітня: на кого чекає великий успіх Відео
09:31
Глава британської розвідки назвав Росію країною, що "слабшає" Відео
09:15
Зелене світло і нова робота: гороскоп для Овна на травень-2021
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти