Реліз очікуваного платформера Psychonauts 2 відбудеться вже дуже скоро

Psychonauts 2 отримала сторінку в Microsoft Store / Double Fine

Анонс довгоочікуваного платформера Psychonauts 2 відбувся ще у 2015 році в рамках The Game Awards, проте з того часу гра рідко потрапляла в новинні радари, за винятком оголошення про її перенесення.

Втім, попри відсутність точної дати релізу, сьогодні вночі гра Double Fine стала доступна для попереднього завантаження на консолях Xbox. Надалі виявилося, що це помилка, але можна з упевненістю сказати, що реліз гри не змусити себе довго чекати.

Psychonauts 2 є прямим продовженням культової гри, що розповідає про психонавта Разпутіна, який подорожує по свідомостях різних людей і живих істот, допомагаючи їм впоратися з власними травмами. І хоча Double Fine поки не розкриває всіх секретів, гравців абсолютно точно чекають нові подорожі у світ підсвідомості: в минулих трейлерах вже показали кілька локацій і головоломок, а ще битви з "внутрішніми цензорами" – шкідливими мешканцями розуму.

Прийдешній вихід Psychonauts 2 обіцяє порадувати як і фанатів, так і просто любителів 3D платформерів, які останнім часом виходять нечасто. А для тих, хто з серією не знайомий, це – прекрасний привід пройти першу частину: гра прекрасно збереглася і не розгубила свого шарму. До речі, власники консолей сімейства Xbox і підписки на Game Pass вже наступного тижня зможуть оцінити гру без необхідності купувати її

Трейлер Psychonauts 2

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