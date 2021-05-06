Релиз ожидаемого платформера Psychonauts 2 состоится уже очень скоро

Psychonauts 2 получила страницу в Microsoft Store / Double Fine

Анонс горячо ожидаемого платформера Psychonauts 2 состоялся ещё в 2015 году в рамках The Game Awards, однако с того времени игра редко попадала в новостные радары, за исключением объявлении о её переносе.

Несмотря на отсутствие точной даты релиза, сегодня ночью игра Double Fine стала доступна для предзагрузки на консолях Xbox. В последствии оказалось, что это ошибка, но можно с уверенностью сказать, что релиз игры не заставить себя долго ждать.

Psychonauts 2 является прямым продолжением культовой игры, рассказывающей о психонавте Разпутине, который путешествует по сознаниям различных людей и живых существ, помогая им справиться с собственными травмами. И хотя Double Fine пока не раскрывает всех секретов, игроков совершенно точно ждут новые путешествия в мир подсознания: в прошлых трейлерах уже показали несколько локаций и головоломок, а ещё сражения с "внутренними цензорами" – вредоносными обитателями разума.

Грядущий выход Psychonauts 2 обещает порадовать как и фанатов, так и просто любителей 3D платформеров, которые в последнее время выходят нечасто. А для тех, кто с серией не знаком, это – прекрасный повод пройти первую часть: игра прекрасно сохранилась и не растеряла своего шарма. К слову, обладатели консолей семейства Xbox и подписки на Game Pass уже на следующей неделе смогут оценить игру без необходимости покупать её

Трейлер Psychonauts 2

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