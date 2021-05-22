Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах

Почалася безплатна роздача Samorost / Amanita Design

Ця п'ятниця проходить під атракціоном неймовірної щедрості. Мало того що в цілому ряді цифрових магазинів почалися великі розпродажі, так можна ще розжитися безплатними іграми. Причому мова не тільки про традиційну роздачу в Epic Games Store.

Студія Amanita Design раптово оновила оригінальну Samorost і випустила її абсолютно безплатно в Steam, App Store і Google Play. У новій версії поліпшили картинку і оновили звуки. Крім того, композитор Floex написав для гри нову музику.

Оригінальна Samorost, нагадаємо, – це студентська робота Якуба Дворського, який згодом прославився Machinarium і зробив два продовження свого першого творіння, а також заснував власну студію, Amanita Design.

Samorost являє собою гру в жанрі квесту/головоломки. Гравець взаємодіє зі світом і управляє персонажем на ім'я "Гном". Суть гри полягає в тому, щоб запобігти зіткненню рідної планети головного героя з астероїдом. Трилогія Samorost доступна для покупки як в Steam, так і в GOG.

Трейлер Samorost

На даний момент Amanita Design працює над незвичайним психоделічним хоррором Happy Game, реліз якого відбудеться цього року для ПК і Nintendo Switch. У центрі сюжету пригоди маленького хлопчика, який засинає і потрапляє в жахливий кошмар, де йому доведеться пережити три моторошних історії для того, щоб знову стати щасливим.