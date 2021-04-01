Remedy займається Alan Wake 2, гра буде ексклюзивом EGS

Remedy робить Alan Wake 2 / EGS

Джефф Грабб – редактор сайту VentureBeat, який у 2020 році задовго до анонса розповів про ремастер трилогії Mass Effect – повідомив про існування Alan Wake 2, видавцем якого виступить компанія Epic Games.

Ось вже дійсно чутки долі (сподіваємося не ранній першоквітневий жарт через часових поясів).

За словами журналіста, студія Remedy активно хотіла зайнятися сиквелом – з цього приводу з нею зв'язувалися кілька видавців, проте саме Epic Games запропонувала найкращі умови для виробництва. За словами Грабба, це стратегія "Епіків" – надавати можливість не найбагатшим студіям робити ігри своєї мрії.

Нагадаємо, що раніше, коли сервіс Epic Games Store тільки зароджувався, компанія купувала для свого магазину практично готові ігри, чим викликала великий гнів з боку гравців (затятих фанатів Steam). Хоча для студій-розробників це були вельми вигідні пропозиції. Зараз "Епіки" ведуть чесну гру: з самого початку розробки ігор компанія укладає контракти зі студіями.

Що ми знаємо про ігри Remedy для Epic Games

Remedy і Epic Games в березні 2020 року уклали угоду, відповідно до якої Epic профінансує і видасть дві майбутніх гри фінської студії. Одна великобюджетна, а інша масштабом трохи менше, але обидві пов'язані єдиним всесвітом, розпочатим в Control.

Повідомляється, що творці Alan Wake і оригінальної дилогії Max Payne мають намір створити масштабний мультивсесвіт, який об'єднає всі її минулі ігри. Обидві прийдешні гри вийдуть "на PC і консолях", а комп'ютерні версії будуть ексклюзивами (тимчасовими?) Epic Games Store.

Оригінальна Alan Wake – психологічний трилер про письменника, чиї найстрашніші кошмари несподівано стають реальністю. Алану належить пройти через низку кошмарів, які нібито зійшли зі сторінок його книги, щоб розшукати зниклу дружину і позбутися від кошмарів, що мешкають в ньому.

Гра вийшла у 2010 році на ПК і Xbox 360. У 2020 році Алан Уейк з'явився в доповненні AWE для Control.