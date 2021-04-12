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Відмова від Days Gone 2 та одержимість Sony блокбастерами – Bloomberg

12 квітня 2021, 18:42

Авторитетний журналіст Джейсон Шрайер випустив великий матеріал про вектор розвитку Sony з цікавими деталями.

Офіційний логотип PlayStation
Sony одержима іграми-блокбастерами / PlayStation

Шерлок Холмс від світу ігрової журналістики Джейсон Шрайер опублікував велику статтю з розбором поточної політики Sony.

В цілому, все зводиться до виробництва великобюджетних першокласних блокбастерів, що, за словами журналіста, не може не викликати занепокоєння за майбутнє ігрової сфери.

Паралельно видавець масово згортає нішеві проєкти і закриває невеликі студії, що вже призвело до відходу великої кількості талановитих розробників, справжніх ветеранів індустрії.

Майбутнє PlayStation

Японській корпорації належить дюжина студій по всьому світу, що випускають продукцію під егідою PlayStation. В останні роки в пріоритеті опинилися лише колективи, які принесли максимальний прибуток. Серед них Naughty Dog і Guerrilla Games, які витрачають на розробку своїх ігор десятки мільйонів доларів – за розрахунками Sony, прибуток зростає пропорційно витратам.

В цю хвилину ідея працює, але в майбутньому може сильно нашкодити компанії, зазначив журналіст. Microsoft, своєю чергою, сфокусувалася на наданні гравцям широкого спектра проєктів на будь-який смак за доступними цінами, включивши їх в підписковий сервіс Game Pass.

У 2019 році Bend Studio без успіху намагалася проштовхнути ідею сиквела байкерського екшену Days Gone, який приніс прибуток, але отримав змішані відгуки (середній бал гри становить 71/100). Зваживши всі за і проти Sony перетворила Bend Studio в команду підтримки, кинувши частину співробітників на розробку нової Uncharted, яка ведеться під наглядом Naughty Dog. Інші працівники були відправлені на допомогу все тієї ж Naughty Dog з мультиплеєром The Last of Us Part II.

У підсумку Bend Studio попросили виключити їх з проєкту Uncharted, а зовсім недавно їм дали зелене світло на створення нової гри. Якщо ви раптом не в курсі, пізніше цим місяцем байкерський екшен доїде і до ПК.

last of us 2
Кадр з The Last of Us 2 / Naughty Dog

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Яскравим прикладом політики Sony служить нещодавнє закриття Japan Studio, найстарішого підрозділу компанії, заснованого в 1993 році. У ній працював творець Silent Hill, продюсер The Last Guardian, дизайнер Gravity Rush, а також продюсери Bloodborne і ремейка Demon's Souls. Решта співробітників приєдналися до ASOBI Team, що займається серією Astro bot.

Раніше стало відомо, що близько двох тисяч ігор назавжди пропадуть з магазину PlayStation вже цього літа. Серед них класичні проєкти для PS1, PS2, PSP і PS Mini. Ігротека для PS3 і PS Vita так само постраждає. При цьому на дисках багатьох ігор просто не існує – вони виходили тільки в цифровому форматі.

Sony The Last of Us Uncharted Days Gone
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