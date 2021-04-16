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Ремейк The Last of Us вийде одночасно з другою частиною на PS5 – ЗМІ

16 квітня 2021, 12:34

Журналіст Джейсон Шрайер поділився свіжими подробицями ремейка The Last of Us.

The Last of Us
Стало відомо, чого чекати від ремейка The Last of Us / Naughty Dog

Шерлок Холмс від світу ігрової журналістики Джейсон Шрайер розповів дуже цікаві деталі стосовно найближчих планів компанії Sony на свій головний ексклюзив – культову франшизу The Last of Us.

Основну увагу приділили прийдешньому ремейку першої частини, що став грандіозним хітом на момент виходу у 2013 році. При цьому не варто плутати поняття "ремейк" і" ремастер": ремастер гри вже існує і випускався він для PS4, під яку злегка підтягнули графіку.

Тепер же планується "капітальний ремонт", який не тільки виведе рівень картинки The Last of Us до відповідності потужності заліза PS5, але ще і має на увазі оновлення ігрових механік під сучасні стандарти. За словами Шрайера, основна мета проєкту – довести бойову систему та інші геймплейні особливості оригіналу до рівня другої частини, аби випустити комплект з сиквелом для PS5.

Деякі переживали, що акторів покличуть перезаписувати репліки, однак, як повідомляється, команда ремейка не збирається це робити – тут все залишать як є. Тобто фактично геймери отримають технічно повністю перероблену гру з все тією ж концепцією і сюжетом, за які її все так полюбили. При цьому ремейк TLOU нібито планується випустити в комплекті з другою частиною, яку також облагородять під реліз на PS5 ще більше, хоча вона і на PS4 виглядала дуже свіжо і сучасно, відрізняючись колосальною увагою до деталей і прекрасною графікою.

Ймовірно, даний проєкт допоможе більшості співробітників Naughty Dog освоїтися з залізом PS5, поки керівництво студії обмірковує наступну велику гру. Талановита команда щосили працює над абсолютно новою франшизою в сетингу наукової фантастики, якщо чутки вірні.

Паралельно в стінах студії ведеться робота над повноцінною багатокористувацькою грою у всесвіті, яка переросла з додаткового режиму в самостійний проєкт. Вона, схоже, буде окремим релізом поза прийдешнім збірником The Last of Us: Part I і Part II для PS5.

Раніше стало відомо, що близько двох тисяч ігор назавжди пропадуть з магазину PlayStation вже цього літа. Серед них класичні проєкти для PS1, PS2, PSP і PS Mini. Ігротека для PS3 і PS Vita так само постраждає. При цьому на дисках багатьох ігор просто не існує – вони виходили тільки в цифровому форматі.

Sony The Last of Us Playstation 5 The Last of Us Part II
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