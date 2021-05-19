Стала відома точна дата виходу легендарної GTA для PS5 і Xbox Series

GTA V для PS5 і Xbox Series випустять 11 листопада / Rockstar

Rockstar Games оголосила, що поліпшені версії GTA V і GTA Online для PS5 і Xbox Series X|S вийдуть 11 листопада цього року. Студія знову не показала ні геймплейні відео, ні навіть скриншоти гри, але пообіцяла, що поділиться подробицями в найближчі місяці.

Розробники обіцяють безліч поліпшень по частині технологій, графіки і продуктивності, а також ряд "нових можливостей", аби випущений у 2013 році бойовик по максимуму використовував можливості консолей.

У компанії також відзначили, що в літнє оновлення для GTA Online увійдуть особливі бонуси, якими гравці зможуть скористатися в розширених і поліпшених виданнях, коли ті стануть доступні. Нагадаємо, що передплатники PS Plus отримають безплатний доступ до мультиплеєра протягом перших трьох місяців.

До того ж Rockstar обіцяє "безліч сюрпризів" на честь майбутнього 20-річчя GTA III – гри, що сформувала цілий жанр. Швидше за все, більшість з них пов'язані з різними заходами в GTA Online, хоча хто знає, може і буде якийсь несподіваний анонс на кшталт ремейка. Раніше цього року в Мережі вже проскакувала інформація про те, що Rockstar готує ремастери класичної трилогії GTA.

Після випуску поліпшеної версії GTA V для PS5 і Xbox Series X колектив Rockstar Games повністю зосередить всі свої зусилля на GTA VI. Очікується, що шоста частина GTA буде менше за масштабами, ніж Red Dead Redemption 2-втім, це все ще буде велика гра, просто вже не настільки колосальна. Новий підхід Rockstar полягає у випуску великих і якісних ігор, але вже частіше.

В одній з попередніх заміток ми зібрали всі чутки і домисли про GTA VI, аби скласти хоча б приблизний образ майбутньої гри.