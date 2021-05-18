Rockstar объявила точную дату выхода Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series

GTA V для PS5 и Xbox Series выпустят 11 ноября / Rockstar

Rockstar Games объявила, что улучшенные версии GTA V и GTA Online для PS5 и Xbox Series X|S выйдут 11 ноября этого года. Студия вновь не показала ни геймплейные видео, ни даже скриншоты игры, но пообещала, что поделится подробностями в ближайшие месяцы.

Разработчики обещают множество улучшений по части технологий, графики и производительности, а также ряд "новых возможностей", чтобы вышедший в 2013 боевик по максимуму использовал возможности консолей.

В компании также отметили, что в летнее обновление для GTA Online войдут особые бонусы, которыми игроки смогут воспользоваться в расширенных и улучшенных изданиях, когда те станут доступны. Напомним, что подписчики PS Plus получат бесплатный доступ к мультиплееру в течение первых трёх месяцев.

Вдобавок Rockstar обещает "множество сюрпризов" в честь предстоящего 20-летия GTA III – игры, сформировавшей целый жанр. Скорее всего, большинство из них связаны с различными мероприятиями в GTA Online, хотя кто знает, может и будет какой-то неожиданный анонс вроде ремейка. Ранее в этом году в Сети уже проскакивала информация о том, что Rockstar готовит ремастеры классической трилогии GTA.

После выпуска улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X коллектив Rockstar Games полностью сосредоточит все свои усилия на GTA VI. Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще.

В одной из предыдущих заметок мы собрали все слухи и домыслы о GTA VI, чтобы составить хотя бы приблизительный образ будущей игры.