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Rockstar Games готовит ремастеры классической трилогии GTA – СМИ

28 января 2021, 16:58

Если верить слухам, в нее войдут GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Изображение с сайта Rockstar
Инсайдеры намекнули на скорый анонс ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas / Rockstar

Один из пользователей GTA Forums, зарекомендовавший себя как надёжный инсайдер по делам студии Rockstar Games, намекнул, что вскоре нас ждет возвращение классических игр серии Grand Theft Auto для консолей нового поколения.

Так, в частности, речь идет о сборнике переизданий игр легендарной трилогии, в которой войдут GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Соответствующий анонс ожидается "в течение 90 дней".

По неподтвержденной информации над игрой работает шотландское подразделение Rockstar Games – Rockstar Dundee, в послужном списке которого числится Crackdown 2 и Halo: The Master Chief Collection. Чем именно ремастер будет отличаться от оригинала, пока что неизвестно. Можно лишь предположить, что разработчики подтянут графику и текстуры для каждой из игр, а также перенесут классические игры серии на современный движок RAGE. Именно на нём работают четвёртая и пятая части GTA.

Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5.

Что же касается горячо ожидаемой GTA VI, то Rockstar Games по-прежнему не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена.

Подробней про GTA 6

  • В GTA VI будут доступны играбельные женский и мужской герои. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно.
  • Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.
  • Прошедшей весной известный игровой журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники утверждал, что проект находится на ранней стадии и официальная информация о ней появятся ещё очень нескоро.
  • Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее.

GTA V - трейлер для PS5

GTA Grand Theft Auto GTA IV Rockstar Rockstar Games Red Dead Redemption 2 PlayStation 5 Xbox Series X GTA 6
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