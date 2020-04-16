GTA 6 от Rockstar будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2

Кадр из Grand Theft Auto V / Rockstar

Студия Rockstar Games известна своими выдающимися сериями вроде Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Но высокое качество и огромные масштабы достигались путем ужасных переработок внутри компании. После расследования Kotaku об адских условиях труда студия решила пересмотреть свое отношение к производству игр. И уже есть прогресс.

Об этом сообщается в новом отчете Kotaku. Он основан на нескольких письмах и интервью с 15 сотрудниками Rockstar.

После релиза Red Dead Redemption руководство компании задумалось над положением дел внутри студии. Было потрачено свыше года лишь на то, чтобы улучшить условия труда для всех.

Теперь в компании проводятся регулярные опросы, чтобы выяснить, все ли устраивает сотрудников. С руководителями отделов проводят дополнительные тренинги, а обсуждения дальнейших планов по различным направлениям выносят на общее размышление. Так в Rockstar хотят дать понять всем разработчикам, куда движется студия.

Изменилось и планирование разработок игр. Его сделали более структурированным, чтобы избежать хаоса и переработок. Точные планы помогут чаще выпускать игры и дополнения.

Также стало известно, что следующей игрой Rockstar все-таки будет долгожданная GTA 6. Но ее масштабы будут меньше, чем у Red Dead Redemption 2. Впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Так что в копилке GTA 6 слухов есть пополнение.

Читайте такжеНовый намек на GTA 6 и одного из персонажей игры нашли в резюме мексиканского актераНовый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее наполнением.

Уход из студии Дэна Хаузера, одного из сооснователей Rockstar, тоже положительно сказался на климате внутри компании. Ведь именно его спонтанные решения часто прибавляли работы многим разработчикам. Также были уволены топ-менеджеры, которые поддерживали культуру переработок.

Сотрудники Rockstar утверждают, что теперь компания похожа на нечто солидное и крупное, а не на обычный стартап с огромным количеством людей или контору без четкого плана действий.

Ранее мы рассказывали, как Rockstar присоединилась к борьбе с коронавирусом. Компания хочет помочь всем, кто пострадал финансово.

Тем временем интернет полнится слухами о GTA VI. Уже даже есть приблизительное содержание первого трейлера игры. Однако Rockstar продолжает сохранять молчание. У GTA 6 даты выхода или хотя бы анонса по-прежнему нет.