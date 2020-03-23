Слух: анонс GTA VI состоится 25 марта, уже известно содержание трейлера

Арт GTA: Vice City / Rockstar

Первоначальный релиз Grand Theft Auto V состоялся в далеком 2013 году. За это время игровая индустрия сильно изменилась, но вот о новой части GTA мы так ничего до сих пор и не слышали. Однако теперь появился новый слух, что ждать GTA 6 осталось совсем чуть-чуть.

Он появился на анонимном форуме 4chan, но все посты уже удалили. Там о всем рассказал информатор, которые заявил, что общался не только с самой Rockstar Games, но и с другими студиями. Именно он и раскрыл, что анонс GTA VI состоится 25 марта во всех соцсетях Rockstar. Первый Grand Theft Auto 6 трейлер выйдет через неделю после анонса.

Сюжет игры развернется в Вайс-Сити, выбранный сеттинг – 80-е. В игре тоже будет большая ставка на онлайн, в котором можно будет отыгрывать не только преступника, но и полицейского.

Еще один слив случился на Reddit. Там якобы описали содержание первого тизера Grand Theft Auto 6. В нем мы в самом начале должны увидеть неоновый логотип Rockstar, а затем брызги коктейля сложатся в римскую цифру VI. Закадровый голос в это время скажет, что "это все о траффике и сексе". Но пост тоже вскоре был удален.

Конечно, пока это все напоминает очень сомнительные слухи. Но оба слива были удалены слишком быстро. Возможно, потому что они оказались правдивыми.

Теперь нам остается только ждать 25 марта, чтобы понять, правдивую ли информации сообщили в сливах.

Ранее мы уже делились огромным количеством слухов про Grand Theft Auto 6. Но тогда дата анонса (20 марта) не подтвердилась.