Анонс GTA 6 близко? В интернете уже полно слухов - и дажа есть возможная дата

Кадр из Grand Theft Auto V / Rockstar

Первоначальный релиз Grand Theft Auto V состоялся в 2013 году, а о продолжении пока нет никаких новостей. За это время Rockstar успела выпустить Red Dead Redemption 2 и значительно улучшить GTA: Online. Впрочем, фанаты уже давно ждут хоть каких-то новостей о Grand Theft Auto VI. И слухи в сети намекают, что анонс состоится совсем скоро.

Главным источником слухов сейчас служит сайт GTAForums. На нем пользователь с ником gonnaenodaethat регулярно оставлял сообщения в темах, посвященных предположениям и слухам о GTA 6. Большая часть постов содержала отсылки на музыку и культуру 80-х, в особенности - Майами. Напоминаем, что вышедшая в 2002 году Grand Theft Auto: Vice City сатирически освещала как раз эту эпоху.

Скриншот поста gonnaenodaethat с GTAForum

Другие пользователи форума предполагают, что gonnaenodaethat - сотрудник Rockstar North. На это намекает его профиль, в котором указано, что он проживает в Шотландии. Также в одном из постов он написал: "Эдинбург похож на деревню - секреты тут долго не хранятся".

Скриншот поста gonnaenodaethat с GTAForum

Это все можно было бы принять за обычные слухи, но ранее gonnaenodaethat точно предсказал содержание трейлеров Red Dead Redemption 2. Причем тоже через намеки и туманные послания, смысл которых сумели понять лишь после релиза самих трейлеров.

Скриншот поста gonnaenodaethat с GTAForum

На GTAForums крайне жесткая модерация, все фейки и сливы удаляются почти мгновенно. Но у gonnaenodaethat будто есть поблажки в этом плане. Кажется, администрация знает, что это правда работник Rockstar или как минимум инсайдер. Потому порой закрепляет его сообщения или как-то выделяет их. В том числе и о ГТА 6.

Но недавно обнаружился еще один кусочек головоломки. Ранее ссылка GrandTheftAuto6.net перенаправляла на профиль gonnaenodaethat на форуме. Но потом она начала перекидывать пользователей по адресу https://gtaforums.com/forum/464-ephesians320/. Причем такой страницы на самом деле не существует.

Тут игроки зацепились за число 320 в конце ссылки. Есть предположение, что именно 20 марта будет анонсирована новая часть GTA. Сам gonnaenodaethat написал некоторым пользователям форума сообщения с этим же числом, а также заявил, что они "ближе, чем думают".

Скриншот сообщения gonnaenodaethat с GTAForum

На самом сайте Rockstar нашли загадочные изображения. Пара из них выполнена в стиле ретрофутуризма, который тоже во многом опирается на культуру 80-х.

Изображение с сайта Rockstar

Изображение с сайта Rockstar

А на последнем можно разобрать громкие слоганы - killing dreams (убивая мечты), murdering hope (убивая надежду), fighting the righteous (сражаясь с праведниками) и bullying the weak (издеваясь над слабыми).

Изображение с сайта Rockstar

Причем эти же фразы удалось найти на сайте компании в далеком 2014 году. Возможно, разработка шестой части GTA началась уже тогда.

Конечно, это все пока лишь слухи. Но если информация верна, то уже 20 марта мы узнаем правду.

Ранее мы рассказывали о лучших модах для Red Dead Redemption 2.