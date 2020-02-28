От секса с проститутками до пушки-молнии: лучшие моды для Red Dead Redemption 2

Арт игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Выход Red Dead Redemption 2 на ПК задержался почти на год, да и релиз оказался не самым гладким. В PC-версии хватало технических проблем, однако поддержка модификаций для многих игроков с лихвой окупит все недостатки. Ведь на компьютере в RDR 2 можно и графику значительно улучшить, и начать стрелять молниями, и даже заняться не самыми пристойными вещами. Рассказываем о лучших модификациях для Red Dead Redemption 2.

Основа всего

Кадр из Red Dead Redemption 2

Однако перед началом установки полноценных модификаций следует сделать одну важную вещь. Scripthook позволяет работать многим дополнительным скриптам, без которых часть модификаций просто не запустится. При должном усердии вы даже сами сможете написать свои скрипты.

Скачать Scripthook

Бойцовский клуб

Кулачный бой в Red Dead Redemption 2

В Red Dead Redemption 2 простая, но достаточно увлекательная механика ближнего боя. Если вам не хватает постановочных драк в самой игре, то мод Fight Club с лихвой окупит вашу жажду крови. Модификация работает достаточно просто. С помощью нее вы можете сделать своим противником абсолютно любого персонажа из игры, чтобы как следует набить ему лицо. У Fight Club есть и другие настройки, например, возможность включить бесконечную выносливость, так что любители драк должны оценить мод.

Скачать мод Fight Club

Крошечные персонажи

Гигантский Артур Морган в Red Dead Redemption 2

Этот мод подойдет для тех, кому просторы Дикого Запада кажутся слишком огромными. Вернее, жители этого самого Дикого Запада. Модификация MiniNPCs позволяет изменять размер обычных людей и животных вокруг главного героя Артура Моргана по своей душе. Хотите - сделайте их хоббитами и гномами, но также можно превратить их в гигантов. Лошади, кстати, тоже подвержены изменениям. В результате Red Dead Redemption 2 превращается из серьезной драмы в комедийную версию притчи о Давиде и Голиафе.

Скачать мод MiniNPCs

Пушка-молния

Эффект пушки-молнии в Red Dead Redemption 2

Погодные эффекты в Red Dead Redemption 2 невероятно красочные и могут дать фору любым другим играм. Особенно запоминается местная гроза, которая не только впечатляет, но и представляет реальную угрозу. Видимо, именно она и вдохновила автора мода Lightning Strike Mod. С его помощью Артур может почувствовать себя Зевсом и расстрелять всех при помощи пушки, призывающей молнии. Ее эффективность тяжело переоценить, но убийная сила порой слишком велика, так что используйте на свой страх и риск.

Скачать мод Lightning Strike Mod

Секс с проститутками

Проститутка в Red Dead Redemption 2

А об этой модификации мы даже рассказывали отдельно, ведь она настолько не понравилась Rockstar, что представители компании потребовали удалить мод. При этом никаких откровений в нем нет - автор лишь использовал звуки и анимации, которые уже были в игре, чтобы изобразить сцену секса. Никакой обнаженки в модификации Hot Coffee тоже нет. Однако кому-то все равно может показаться забавной подобная возможность.

Скачать мод Hot Coffee

Фотореалистичная графика

Пример работы мода Photorealistic Reshade

Графика в RDR 2 сама по себе невероятно прекрасная, но авторы модификаций не были бы собой, не попытайся они улучшить визуал игры. Так появился мод Photorealistic Reshade. Сам автор признается, что никаких кардинальных изменений не вносил, а лишь чутка поработал над цветокоррекцией, тенями, отражениями и прочими нюансами. Впрочем, игра все равно стала выглядеть намного лучше.

Скачать мод Photorealistic Reshade

Длинные дни

Ночь в Red Dead Redemption 2

Вам кажется, что дни пролетают слишком быстро? Либо идут слишком медленно? Если да, то сочувствуем, но вот в Red Dead Redemption 2 для решения этой проблемы был выпущен мод Longer Days. Он позволяет контролировать, как долго длятся сутки в игре. В результате можно как остаться в вечном дне, так и увидеть, как мир вокруг превращается в светошоу.

Скачать мод Longer Days

Ограбления банков

Ограбление банка в Red Dead Redemption 2

Пускай Red Dead Redemption 2 - это игра про бандитов в последние дни Дикого Запада, в ней на удивление скромное количество ограблений банков. Мод Bank Robberies исправляет это упущение. С ним вы сможете ограбить любой доступный банк и обзавестись приличной суммой денег. Но учтите, что законники это вам с рук не спустят.

Скачать мод Bank Robberies

Превращение в животных и не только

Модель ястреба вместо Артура Моргана

Model Swap - одна из самых веселых модификаций для Red Dead Redemption 2, пускай работает она до предела просто. Ведь мод позволяет всего лишь заменить модель Артура на любую другую из файлов игры. А это значит, что можно будет наводить ужас на Дикий Запад в роли лошади, ястреба, крокодила, кролика, ребенка или самого Датча ван дер Линде. Поверьте, нет ничего веселее, чем наблюдать за каким-нибудь кабанчиком, разгоняющим людей в местном салуне.

Скачать мод Model Swap

Свободная камера

Пейзаж в Red Dead Redemption 2

А этот мод понравится тем, кто любит делать красочные скриншоты и снимать впечатляющие видео. С Red Dead Freecam вы сможете вертеть камерой как душе угодно, вылавливая самые лучшие ракурсы. Учитывая, насколько прекрасно окружение в Red Dead Redemption 2, подобная возможность вам явно пригодится.

Скачать мод Red Dead Freecam

Изменение сложности

Смерть игрока в Red Dead Redemption 2

В Red Dead Redemption 2 лишь один фиксированный уровень сложности, но кому-то он может показаться либо слишком простым, либо слишком тяжелым. С помощью Difficulty Scaler вы сможете самостоятельно настроить, какой урон будет получать и наносить Артур. Настройка довольно тонкая, так что каждый сможет подобрать идеальные условия для себя.

Скачать мод Difficulty Scaler