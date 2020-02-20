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Для Red Dead Redemption 2 вышел мод на секс с проститутками, Rockstar он не понравился

20 февраля 2020, 19:12

Теперь юристы компании требуют от авторов удалить модификацию из общего доступа.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Моддеры с никами Unlosing и Jedijosh920 выпустили мод для Red Dead Redemption 2, который позволил главному герою Артуру Моргану заниматься сексом с проститутками, что в оригинальной игре невозможно. Модификация получила название Hot Coffee. И она настолько не понравилась Rockstar, что компания потребовала у авторов изъять мод из публичного доступа.

Сама модификация крайне проста и больше напоминает скрипт, чем полноценное нововведение. Авторы использовали анимации, которые и так были в RDR 2, а для звуков взяли стоны, издаваемые персонажами при получении урона. Нагота при этом нигде не показывалась - все максимально цивилизованно.

Мод Hot Coffee вышел 12 февраля, но через несколько дней юристы из компании Frankfurt Kurnit Klein & Selz связались с создателями модификации. Они заявили, что представляют интересы Take-Two Interactive. Это издательство как раз владеет Rockstar. В электронном письме была написано, что Hot Coffee нарушает условия лицензионного соглашения и правила поведения в онлайн-сервисах Rockstar, так что мод должен быть удален.

Подробнее о ситуации рассказал автор YouTube-канала SWEGTA.

В итоге выяснилось, что представители издательства даже не скрывают - нарушения прав использования их особо не волнуют. Главное - порнографический контекст модификации Hot Coffee.

Это отсылается нас к скандалу с GTA: San Andreas. Для нее тоже выпустили мод Hot Coffee, который позволял заниматься сексом с девушками. Только в нем все было реализовано в формате полноценной мини-игры, а скрывать подробности никто и не думал. Оказалось, что сама Rockstar на этапе разработки добавила эту возможность, но ее пришлось вырезать до релиза.

Модификация пока все еще не убрана из общего доступа, ее можно для Red Dead Redemption 2 скачать через Nexus Mods. Но если ее все-таки удалят, то вы можете скачать мод Red Dead Redemption 2 Hot Coffee по нашей ссылке. Она будет работать еще 14 дней.

Red Dead Redemption 2 - игра студии Rockstar Games, вышедшая 26 октября 2018 года на PS4 и Xbox One. Red Dead Redemption 2 на ПК вышла 5 ноября 2019. Именно тогда для нее и началась активная разработка модов.

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