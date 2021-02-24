Мечты о возвращении в Вайс-Сити. Все слухи и домыслы о GTA VI

Все, что известно о GTA VI / Rockstar

Co дня релиза Grand Theft Auto V сменилось целое поколение консолей, но от кудесников Rockstar Games мы пока ни разу не слышали новостей о следующей игре в культовой серии криминальных экшенов.

Rockstar Games, как всегда, избегает ранних анонсов и никогда не комментирует потенциальные утечки и слухи, коих накопилось вдосталь за последние несколько месяцев. Мы собрали их все в одном месте, чтобы составить хотя бы приблизительный образ будущей игры.

GTA 6 - главный герой

Начнём с самой свежей утечки. Судя по данным инсайдера, приближенного к Rockstar Games, в GTA 6 будут доступны играбельные женский и мужской герои. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно.

Возможно, действительно, данный геймплейный момент будет обыгран, как и в последней GTA 5. Все-таки у команды Rockstar Games есть положительный опыт в этом направлении. Однако, если это будет не так, и мы сможем выбирать пол персонажа, то непонятно, будет ли возможность его кастомизации, или же мы будем играть за конкретного героя.

Так же, неизвестно, повлияет ли выбор персонажа на геймплей, однако, отбрасывать такую возможность не стоит.

GTA 6 - дата выхода

Пожалуй, самый актуальный вопрос на сегодня день. Многие инсайды намекали, что первый трейлер мы увидим уже очень скоро, Ранее в этом месяце на официальном сайте Rockstar New York появилась новая вакансия "художника по захвату кинематографического геймплея" и создания рекламных материалов, включая трейлеры. Скорее всего речь идет о коммерческих тизерах и трейлерах. Но для какого проекта – пока не ясно.

Впрочем, учитывая тот факт, что в GTA Online давно все налажено, маловероятно, что речь идет о ней. Red Dead Online не столь популярна и там просто нет таких возможностей для развития и поддержки, как в GTA Online. Поэтому самый очевидный вариант – GTA 6.

Возможно, Grand Theft Auto VI покажет Sony или Microsoft во время презентации на выставке E3 2021. В таком случае предполагаемая дата выхода GTA VI – конец 2022-го или начало 2023 года. Но для игры столь больших масштабов год ожидания – слишком малый срок. Потому релиз игры в 2023 году кажется самым логичным предположением.

GTA 6 - карта

Если вы активно следите за играми Rockstar Games, то, скорее всего, знаете, что у компании есть негласная традиция – утечка карт задолго до релиза новых игр.

Такая история произошла с GTA V, то же самое игроки наблюдали и перед выходом приключенческого боевика Red Dead Redemption 2 – карты не совпадали на все 100%, но основные маркеры, вроде крупных населенных пунктов, водоемов и общих очертаний в итоге сошлись с финальным результатом.

Первая утечка карты GTA VI произошла еще в декабре позапрошлого года и тогда на ней можно было увидеть часть большого материка, напоминающего строение реального Майами, один остров небольшого размера и остров с полноценным городом. Это все хорошо ложится на слух с "воскрешением" Вайс-сити и спекуляциями о существовании в мире GTA VI некого аналога Кубы. На последней утечке, датированной октябрем 2020-го, изображен лишь один остров, но он более детализирован.

GTA 6 - игровой мир

По поводу игрового мира, мы имеем чуть больше информации. Некоторую, дали и сами Rockstar Games, однако к ней вернемся чуть позже. Сейчас, поговорим о месте действия GTA 6. Сразу несколько источников сообщили о том, что в следующей части ГТА будет присутствовать несколько городов США, в том числе Vice City (прототип Майами), а также другие города Южной Америки. Возвращения в Вайс-Сити игроки ждут очень давно: в последний раз этот город появлялся в играх серии в 2006 году, в Grand Theft Auto: Vice City Stories.

Конечно, пересобрать Вайс-Сити под новую GTA будет задача не из простых, ведь создавать еще одну игру про Майами 1980-х, про наркоторговлю и отсылки к "Лицу со шрамом", Rockstar вряд ли будет. Брать за основу современный Майами разработчики тоже едва ли станут, потому что сейчас у этого города очень мало общего с тем солнечным и свободным, но опасным и криминальным местом, которое полюбили поклонники Grand Theft Auto: Vice City.

Если верить тем же слухам, то нас ждет возвращение именно в знакомую "ретро-версию" города 70-80-х, но что-то же должно в нем измениться. Оттого еще интереснее узнать больше о сеттинге новой игры, потому что эти разработчики создать тусклый или вторичный мир просто не могут.

А теперь, вернемся к информации от самих разработчиков. Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее.

На каких платформах выйдет GTA 6

Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным. Якобы Sony заплатила Take-Two Interactive значительную сумму (поговаривают о 750 миллионов долларов), чтобы Grand Theft Auto VI в течение месяца после релиза была эксклюзивом новой игровой системы от Sony.

Пожелания от автора

Пересматривая знаменитый сериал Винса Гиллигана Breaking Bad я нашел немало параллелей с тем, каких персонажей нам показывают Rockstar Games. В каком-то смысле этот сериал даже структурно похож на культовую серию Рокстаров. Только там есть маленький нюанс, который и делает Breaking Bad поистине прекрасным примером построения персонажа – в самом начале истории Уолтер Уайт был никем.

В ГТА мы всегда начинаем играть за персонажа, который умеет всё: стрелять, бросать гранаты и управлять военной техникой. Безусловно, объяснять откуда такие навыки у нашего героя – не то, что хотелось бы видеть в безумной ритме игр-песочниц. Но учитывая, что сегодня видеоигры в равной мере упираются на геймплей и нарратив, вполне можно представить экшн в открытом мире, где главный герой в самом начале ничего не умеет. Пистолет стреляет с неистовой отдачей, автомобиль топорно входит в повороты, а стычка с полицией превращается в жуткий кошмар – не за счет телепортации копов за вашу спину, а за счет отсутствия опыта погонь у главного героя.

С другой стороны, в Breaking Bad есть другой герой – Джесси Пинкман.У него есть связи с преступным миром, опыт в "варке" метамфетамина, продаже наркотиков и даже умение заметать за собой следы. Вводим в нашу Grand Theft Auto VI ещё одного персонажа: он становится проводником для первого во всю преступную движуху и именно его присутствие не даёт вступлению игры забуксовать на ровном месте из-за неопытности первого главного героя.

Мне нравится игровая механика, при которой навыки управляемого персонажа улучшаются по мере использования тех или иных вещей: чем чаще стреляете из пистолета, тем лучше осваивается владение этим оружием. Включаем её, и репутация нашего героя растет вместе с его умениями. Вот возьмем GTA IV 2008 года выпуска – мы играем за ветерана войны Нико Беллика и в конце прохождения этот точно такой же персонаж, как и в самом начале. Можно даже оставить старую одежду. А теперь вспоминаем СиДжея: он может изменяться физически, может обучиться боевым искусствам, стать рельефней и т.д. И это в игре 16-летней давности. Сегодня подобную формулу можно запросто вплести в сюжет и превратить из сайд-активности в нужду.

И последнее, чего действительно остро не хватает в Grand Theft Auto – миссий с заметанием следов. Устранение свидетелей, подкуп полиции, зачистка записей с камер, уничтожение вещественных доказательств – это бы только сильнее повлияло на погружение игрока в проект. Это бы привнесло разнообразие в геймплейный цикл Grand Theft Auto.

Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5