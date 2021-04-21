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Rockstar зробили безплатними доповнення до LA Noire і Max Payne 3

21 квітня 2021, 16:23

Однак, разом з цим, обидві гри втратили підтримку 32-бітних операційних систем.

Зображення з сайту Rockstar
Rockstar оновила ПК-версії L. A. Noire і Max Payne 3 / PCGamer

Компанія Rockstar випустила несподівані оновлення для своїх хітових блокбастерів L.A. Noire і Max Payne 3 на ПК, зробивши всі раніше випущені платні доповненням безплатними.

Іншими словами, нічого нового в ігри не додали, але тепер в базові видання входити весь платний додатковий контент. Для того, щоб отримати доступ до DLC, необхідно просто оновити гри до останніх версій.

У разі детективного екшену гравці отримали доступ до п'яти додаткових справ і декількох костюмів, тоді як власникам "Макса Пейна 3" стали доступні десятки мультиплеєрних DLC на зразок карт, скінів і режимів. Втім, є і неприємна новина – обидві гри втратили підтримку 32-бітних операційних систем, тому запустити їх на старих ПК більше не вийде. Невідомо, чи збирається Rockstar зробити подібне з консольними версіями ігор – напевно, покаже час.

Нагадаємо, що L.A. Noire вийшла на PC в листопаді 2011 року, а Max Payne 3 в червні 2012 року. Обидва тайтла, як і личить іграм Rockstar Games, отримали високі оцінки від критиків і гравців. Раніше в Мережі миготіли чутки, що Rockstar працює над продовженням ретро-детектива L.A. Noire, втім, якщо це і правда, то її реліз варто очікувати не раніше наступного покоління консолей (якщо такі взагалі будуть).

Трейлер L.A. Noire

Після випуску поліпшеної версії GTA V для PS5 і Xbox Series X колектив Rockstar Games повністю зосередить всі свої зусилля на GTA VI. Очікується, що шоста частина GTA буде менше за масштабами, ніж Red Dead Redemption 2 – втім, це все ще буде велика гра, просто вже не настільки колосальна. Новий підхід Rockstar полягає у випуску великих і якісних ігор, але вже частіше.

В одній з попередніх заміток ми зібрали всі чутки і домисли про GTA VI, аби скласти хоча б приблизний образ майбутньої гри.

GTA IV Rockstar Rockstar Games GTA 6
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