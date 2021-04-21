Rockstar сделали бесплатными дополнения к LA Noire и Max Payne 3

Rockstar обновила ПК-версии L.A. Noire и Max Payne 3 / PCGamer

Компания Rockstar выпустила неожиданные обновления для своих хитовых блокбастеров L.A. Noire и Max Payne 3 на ПК, сделав всё ранее вышедшие платные дополнениям бесплатными.

Другими словами, ничего нового в игры не добавили, но теперь в базовые издания входят весь платный дополнительный контент. Для того, чтобы получить доступ к DLC, необходимо просто обновить игры до последних версий.

В случае детективного экшена игроки получили доступ к пяти дополнительным делам и нескольким костюмам, тогда как владельцам "Макса Пейна 3" стали доступны десятки мультиплеерных DLC вроде карт, скинов и режимов. Однако есть и неприятная новость – обе игры лишились поддержки 32-битных операционных систем, поэтому запустить их на старых ПК больше не получится. Неизвестно, собирается ли Rockstar сделать подобное с консольными версиями игр – наверное, покажет время.

Напомним, что L.A. Noire вышла на PC в ноябре 2011 года, а Max Payne 3 в июне 2012 года. Оба тайтла, как и подобает играм Rockstar Games, получили высокие оценки от критиков и игроков. Ранее в Сети мелькали слухи, что Rockstar работает над продолжением ретро-детектива L.A. Noire, впрочем, если это и правда, то её релиз стоит ожидать не раньше следующего поколения консолей (если таковые вообще будут).

Трейлер L.A. Noire

После выпуска улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X коллектив Rockstar Games полностью сосредоточит все свои усилия на GTA VI. Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще.

В одной из предыдущих заметок мы собрали все слухи и домыслы о GTA VI, чтобы составить хотя бы приблизительный образ будущей игры.