Rockstar выпустила для GTA Online долгожданный многими игроками патч

Rockstar выпустила патч для GTA Online, ускоряющий загрузки / Reddit

Команда Rockstar выпустила свежее обновление для GTA Online, которое, в том числе оптимизировало процесс загрузки – теперь на ПК игра загружается в разы быстрее, о чём свидетельствуют посты многих пользователей Reddit.

Обновление основано на фанатском фиксе, выпущенном в начале месяца. Rockstar Games подтвердила, что энтузиасту действительно удалось ускорить загрузки на 70%, исправив некоторые алгоритмы в коде игры.

Главной проблемой являлся файл JSON размером в 10 мегабайт. Он содержит информацию о 63 тысячах предметов, которые игроки могут приобрести в магазине. При каждой загрузке игра по несколько раз сканировала данный список, что выливалось в огромное количество бессмысленных операций.

Rockstar выразила благодарность пользователю, перечислив ему десять тысяч долларов. Обычно финансовое вознаграждение выдаётся только за найденные уязвимости в клиенте игры. Данный случай стал исключением.

Обновление уже доступно для скачивания на всех платформах. Как отметили пользователи, основные изменения заметны на ПК-версии игры. Впрочем, без нюансов не обошлось – часть игроков также сообщила, что после патча у них возникли проблемы с запуском GTA V на консолях Xbox.

Напомним, что позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5.